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На Горьковском шоссе в Подмосковье водитель Mercedes GL не справился с управлением, влетел в металлический отбойник и опрокинул попутную ГАЗель.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Mercedes аварии авария дня авто авто аварии видео дтп лихач
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там совсем с этим плохо? (про мозги водителя и так понятно)
Не все правильно оценивают концепцию данного автомобиля и то, что это ни разу не легковой авто, а мощность двигателя и кажущаяся управляемость провоцируют на необдуманные поступки.
Газельку и её водилу жалко!