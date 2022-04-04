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Авария дня. Лихач устроил серьезное ДТП в Подмосковье

Авария дня. Лихач устроил серьезное ДТП в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 11:42
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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На Горьковском шоссе в Подмосковье водитель Mercedes GL не справился с управлением, влетел в металлический отбойник и опрокинул попутную ГАЗель.
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Источник:

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Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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9  комментариев
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
рег - мудак. там газелисту явно помощь нужна была, а он уехал
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Виктор Полчаса назад
остановиться помочь не судьба?
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3k
Александр 46 минут назад
Таких убогих пора уже позволять добивать прямо на месте...
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2k
boom 55 минут назад
уже не первое такое видео вижу, где у GL не вывозит ни abs/esp
там совсем с этим плохо? (про мозги водителя и так понятно)
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7k
Tamdima Час назад
Был GL, .уяк, и нет GL

Газельку и её водилу жалко!
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1k
pinbalist 2 часа назад
Успел, придурок?
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13k
Александр 2 часа назад
Идиот конченый.
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