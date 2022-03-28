Водитель не успел затормозить и отправился в поле

"Мой супруг ехал по трассе Ставропольский край г.Новопавловск- с.Орловка. И тут внезапно перед ним резко останавливается машина. Он стал резко тормозить и так как по встречной полосе ехала машина ему пришлось уходить вправо. Слава богу на обочине не было ни деревьев не отбойников........ В итоге выяснилось,что на обочине стояла машина, (водитель что то ремонтировал), а водитель белой НИВЫ решил спросить:" как доехать до села Орловка". И просто как ехал по трассе так и остановился, опустил окошко и беседует. Вот из за таких водителей и происходят на наших дорогах аварии".