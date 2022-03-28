Водитель не успел затормозить и отправился в поле

474
1
1
Водитель автомобиля с регистратором поздно заметил, что впереди идущие машины замедлились, и принял решение уехать в поле.
"Мой супруг ехал по трассе Ставропольский край г.Новопавловск- с.Орловка. И тут внезапно перед ним резко останавливается машина. Он стал резко тормозить и так как по встречной полосе ехала машина ему пришлось уходить вправо. Слава богу на обочине не было ни деревьев не отбойников........ В итоге выяснилось,что на обочине стояла машина, (водитель что то ремонтировал), а водитель белой НИВЫ решил спросить:" как доехать до села Орловка". И просто как ехал по трассе так и остановился, опустил окошко и беседует. Вот из за таких водителей и происходят на наших дорогах аварии".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Серьезное ДТП парализовало движение в сторону Петербурга
- Заметил в последний момент: в Петербурге водитель «Лексуса» влетел в универсал
- Авария дня. Два человека пострадали в ДТП с эвакуатором под Ростовом
- Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня
- Авария дня. ДТП с участием фур в Новороссийске
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп проспал торможение
16
Понравилось16
Новости партнёров
Действительно, совсем эти машины охамели!
Внезапно останавливаются посреди дороги.
А как же три зеленых свистка, ракетный залп и сигнальные костры?
Впереди показалась машина, у нее загорелись "стопари"? Куйня!!! Объедем справа! А нет, слева! А нет, все таки справа! @яяяяяять!!!!
ты лучше супругу по затылку стучи периодически, что бы не спал