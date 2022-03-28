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Водитель не успел затормозить и отправился в поле

Водитель не успел затормозить и отправился в поле (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
474
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Водитель автомобиля с регистратором поздно заметил, что впереди идущие машины замедлились, и принял решение уехать в поле.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проспал торможение   
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8  комментариев
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7k
Tamdima Час назад
Дождь, плохая видимость, впереди не понятная ситуация... , а прибавлю ка я газу, подумал водятел!
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20k
BiZ 3 минуты назад
ну в общем норм. никого не задел и сам не пострадал..
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20k
KOSTELLO 16 минут назад
"Мой супруг ехал по трассе Ставропольский край г.Новопавловск- с.Орловка. И тут внезапно перед ним резко останавливается машина»

Действительно, совсем эти машины охамели!
Внезапно останавливаются посреди дороги.
А как же три зеленых свистка, ракетный залп и сигнальные костры?
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10k
Олегbl4 21 минуту назад
Сырость, дождь, стекло забрасывает "встречкой"? Куйня! Режим стеклоочистителей на минимум!!!
Впереди показалась машина, у нее загорелись "стопари"? Куйня!!! Объедем справа! А нет, слева! А нет, все таки справа! @яяяяяять!!!!
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120
mosazer 42 минуты назад
Ну Нивой и вытащит из поля))
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Да видно же было из далека стоящие машинки.
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8k
Игорь 2 часа назад
....Вот из за таких водителей и происходят на наших дорогах аварии".....
ты лучше супругу по затылку стучи периодически, что бы не спал
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