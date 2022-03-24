FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9332 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Пьяный подросток разбил машину отца, пытаясь скрыться от полиции в Волгоградской области

Пьяный подросток разбил машину отца, пытаясь скрыться от полиции в Волгоградской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   авто   автомир   автомобили   видео   гибдд   преследование   пьяный за рулем   
394
1
1
В городе Волжском инспекторы попытались остановить белый Nissan Almera, но водитель попытался скрыться. В результате погони, нарушитель не справился с управлением, иномарку занесло и кинуло в дорожное ограждение.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Погоня   авто   автомир   автомобили   видео   гибдд   преследование   пьяный за рулем   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Voland Час назад
Зачем лица замазывать? Страна должна знать своих хероев в лицо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 4 минуты назад
В описании как всегда бред бредный. Какое "уголовное дело" если это машина отца? Таких случаев по России в год несколько сотен. Давным давно это уже стало обыденностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Feathery 52 минуты назад
"Онжребёнок! Он просто испугался! А если бы он разбился в ДТП, то злые гаишники были бы виноваты!" - вопли яжмамок и прочих зоошизиков, до того момента, как такой пъяный отморозок раскатает бампером их близких...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Echo Час назад
фу, накатался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−48
Thomsen 2 часа назад
<за рулём автомобиля Nissan оказался нетрезвый 16-летний волгоградец. Сел за руль в пьяным он уже не в первый раз, его уже ловили в похожем состоянии за рулем мопеда>
Мопед, машина...
Надеюсь, папашка у него не машинист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний Что нужно знать об одном из самых распространенных инфекционных заболеваний Видеотур с дрона по заводу Morgan, где собирают автомобили по старинке, как и 108 лет назад Видеотур с дрона по заводу Morgan, где собирают автомобили по старинке, как и 108 лет назад В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Повезло, что все хорошо закончилось: погоня за подростком на «девятке» в Марий Эл Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области Погоня со стрельбой за пьяной молодежью на ВАЗе в Костромской области Погоня в Красноярском крае: пьяный водитель пытался уехать от полицейских на «ГАЗели» и устроил ДТП Погоня в Красноярском крае: пьяный водитель пытался уехать от полицейских на «ГАЗели» и устроил ДТП
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

714080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные заголовки газеты из фантастического фильма "Назад в будущее-2"
2
31
Смешные заголовки газеты из фантастического фильма "Назад в будущее-2"
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата
0
253
23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из...
Набирающие популярность в сообществах
Заброшенный трехэтажный замок в Москве на берегу реки
1
4
Заброшенный трехэтажный замок в Москве на берегу реки
20 легендарных усов в истории музыки, спорта и развлечений
0
32
20 легендарных усов в истории музыки, спорта и развлечений
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Новые цены на транспорт: что сколько будет стоить (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#факты#дтп#в мире#автомир#аварии#драка#авто аварии
#фото#Ватермарк#интересное#СССР#собака#автомобили#Ynews#дети#Приколы#фейл
#прикол#интересно#люди#подборка#Россия#забавно#Разное#Жизнь#США#кот

На что жалуетесь?

Вернуться