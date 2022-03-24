Пьяный подросток разбил машину отца, пытаясь скрыться от полиции в Волгоградской области

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В городе Волжском инспекторы попытались остановить белый Nissan Almera, но водитель попытался скрыться. В результате погони, нарушитель не справился с управлением, иномарку занесло и кинуло в дорожное ограждение.
За рулём автомобиля Nissan оказался нетрезвый 16-летний волгоградец. Сел за руль пьяным он не в первый раз, его уже ловили в похожем состоянии за рулем мопеда. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Стресс у меня. Я людей чуть не убил. В тысячный раз повторюсь: лучше бы я разбился. А так и я живой, и машина разбита."
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мопед, машина...
Надеюсь, папашка у него не машинист.