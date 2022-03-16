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Машина для зомбоапокалипсиса: вот что получилось из обычного старого снеговездехода "Такер"

Машина для зомбоапокалипсиса: вот что получилось из обычного старого снеговездехода "Такер" (10 фото)

Автор:
16 марта 2022 08:45
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
318
10
Эта машина выглядит настолько… своеобразно, что я поначалу засомневался – а существует ли она в реальности, когда увидел её на фото. Фоторедакторы ведь способны творить чудеса. Но всё оказалось реальностью.
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Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Дмитрий Бояринцев 56 минут назад
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