Машина для зомбоапокалипсиса: вот что получилось из обычного старого снеговездехода "Такер"

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Эта машина выглядит настолько… своеобразно, что я поначалу засомневался – а существует ли она в реальности, когда увидел её на фото. Фоторедакторы ведь способны творить чудеса. Но всё оказалось реальностью.
«Зомбимобиль», кажется так его называли, действительно существует и сделан из самого настоящего железа, выглядит словно какой-то броневик начала прошлого века. На деле же металл не очень толстый, для корпуса использован стальной лист толщиной 2 и 3 мм, потому что шасси, на котором вся эта халабуда построена, не предназначено для перевозки тяжестей.
Базой бутафорскому броневику послужил старый Tucker sno-cat, довольно популярный в снегоход. Вот так они выглядят, возможно вы видели такой на старых фотографиях американских арктических экспедиций.
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Такеры и в наши дни колесят по заснеженным просторам Аляски, местные рыбаки очень любят эти старые и неприхотливые машины.
Кабина двухместная, обзорность в ней как в танке, причем в прямом смысле слова. Небольшие окошки спереди и по бокам закрываются железными щитками. Двигатель не родной, V8 от какого-то старого Доджа, с завода Такеры оснащались рядными 4 и 6 цилиндровыми моторами.
Сзади есть лебедка, но она сделана для красоты, просто цепь, намотанная на барабан, а зачем нужны круглые штуки по бокам я так и не понял. Кстати, есть ли среди вас киноманы? Мне кажется, будто я уже где-то видел подобную машину, в каком-то фантастическом фильме. Давно это было, а может вообще показалось, точно утверждать не могу. Если вдруг вспомните, пишите в комментариях.
Зомбоапокалипсис так и не настал и машина по своей вероятной задумке так и не использовалась. Нынешняя её судьба мне не известна, но последнее фото, которое удалось найти в сети, датированное 2017-м годом не сильно обнадёживает.
Экспонат, по всей видимости стоял у какого-то придорожного кафе или магазинчика и старательно покрывался оксидом железа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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