Машина для зомбоапокалипсиса: вот что получилось из обычного старого снеговездехода "Такер"

Сзади есть лебедка, но она сделана для красоты, просто цепь, намотанная на барабан, а зачем нужны круглые штуки по бокам я так и не понял. Кстати, есть ли среди вас киноманы? Мне кажется, будто я уже где-то видел подобную машину, в каком-то фантастическом фильме. Давно это было, а может вообще показалось, точно утверждать не могу. Если вдруг вспомните, пишите в комментариях.