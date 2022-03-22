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"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом

"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом (1 фото)

Автор:
22 марта 2022 08:39
Сообщество : Аварии
Метки: авария   бородач   видео   дтп   лихач   понты   слабоумие и отвага   съехал со склона   
3300
1

Короткая и поучительная история о том, что лихачество и понты могут привести к фатальному исходу.

Скользкая дорога крайне опасна. Особенно, если местность гористая. Бородач решил погазовать, но не учел, что это не трасса, а заснеженный склон. Машину повело, и вскоре ситуация вышла из под контроля.

На втором видео без перевода мало что понятно. Но в целом ситуация ясна. Понты до добра не доведут.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   бородач   видео   дтп   лихач   понты   слабоумие и отвага   съехал со склона   
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21  комментарий
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16k
alexis 2 часа назад
Вполне призывного возраста, сейчас есть где крутость показать.
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−9
CBOJIA4 честно Полчаса назад
Да, ни чего страшного, достанут и норм
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10k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
Легко Обделался еще))
Бампера поправить, подвеску осмотреть и можно опять гонять по заснеженным склонам
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43k
SinigamiRuuk 36 минут назад
Никто не пострадал и ок.
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760
ezh28 37 минут назад
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11k
Oleg 45 минут назад
Прекрасное видео.
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155
Алексей 47 минут назад
Ну очень крут.
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Комментарий удален
0
6k
Echo 50 минут назад
сейчас подъедет трактор, главное что б девченки и его так на слабо не взяли
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5k
VL 50 минут назад
не, ну реально же крут, кто сомневается! ))))))
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27k
Vazari Час назад
У меня только один вопрос. Откуда у чечена в глухом ауле такая машина.
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1k
Владимир Час назад
Красиво ушел за горизонт
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10k
Максим Час назад
Когда легко досталась...
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3k
Дмитрий ! Час назад
Девушками? Он их со школы что ли забирал?
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990
Ksenia2 2 часа назад
А все понты. И бабы.
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2k
ГюльнарШарипова 2 часа назад
Хороший понт дороже кайфа.
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