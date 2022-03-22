"Покажи, насколько ты крут": кавказец решил покрасоваться перед девушками и пожалел об этом

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Короткая и поучительная история о том, что лихачество и понты могут привести к фатальному исходу.
Скользкая дорога крайне опасна. Особенно, если местность гористая. Бородач решил погазовать, но не учел, что это не трасса, а заснеженный склон. Машину повело, и вскоре ситуация вышла из под контроля.
На втором видео без перевода мало что понятно. Но в целом ситуация ясна. Понты до добра не доведут.
Источник:
АНТИФИШКИ
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