Fiat 130 Familiare 1974 — Универсал для миллиардера

А почему большой любитель автомобилей выбрал "автомат"?! Ходят слухи, что в 1952 году Аньели был вынужден убегать от разъяренной подруги, застукавшей его... с другой подругой. Переборщил со скоростью и врезался на своей Ferrari в грузовик... Авария была достаточно серьезной, Аньели травмировал ногу, которая будет причинять ему дискомфорт всю оставшуюся жизнь. Ну а на курорте, в компании близких, отвлекаться на боли в ноге было совершенно не к чему!