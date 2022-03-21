Fiat 130 Familiare 1974 — Универсал для миллиардера

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Являясь внуком основателя Fiat, Джанни Аньелли уже в 14 лет вошёл в совет директоров Ювентуса, а возглавляя семейный бизнес, обеспечивал работой миллионы итальянцев и вносил огромный вклад в ВВП страны. Его жизнь невозможно было представить без красивых женщин, яхт и, конечно, автомобилей!
О знаменитом руководителе корпорации Fiat Джанни Аньелли говорили: "Каждая женщина была влюблена в него, а каждый мужчина хотел быть на него похожим!".
О знаменитом руководителе корпорации Fiat Джанни Аньелли говорили: "Каждая женщина была влюблена в него, а каждый мужчина хотел быть на него похожим!".
Аньелли никогда не стеснялся своего богатства и жил яркой жизнью плейбоя, всегда безукоризненно одевался и водил великолепные автомобили, многие из которых были собраны специально для него!
Одному из самых богатых и влиятельных итальянцев всегда шли навстречу и воплощали его самые смелые автомобильные фантазии, например, в Ferrari исключительно для Аньели выпустили Testarossa с откидным верхом.
Одному из самых богатых и влиятельных итальянцев всегда шли навстречу и воплощали его самые смелые автомобильные фантазии, например, в Ferrari исключительно для Аньели выпустили Testarossa с откидным верхом.
Джанни Аньелли, 1921-2003
А чтобы удобно было перемещаться по дорогам как континентальной Европы, так и Великобритании, Аньелли заказал трехместный суперкар Ferrari 365 P с рулем по середине.
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Знойные итальянки выясняют отношения, а довольный Аньелли наблюдает.
Джанни Аньелли был большим фанатом спортивных автомобилей и быстрой езды, однако очень любил универсал Fiat 130 Familiare Villa d'Este, собранный, естественно, исключительно для семьи итальянца в количестве четырех экземпляров (по другим данным в трех)!
Автомобиль использовался Аньелли в швейцарском высокогорном курорте премиум-класса Санкт-Мориц, поэтому на крыше и размещена плетеная корзина для стильной перевозки лыж и прочего инвентаря. Очень гармонично смотрится отделка боковин в американском стиле "под дерево". Супер стильно!
Отличный для своего времени 3,2-литровый V6 мощностью 165 лошадиных сил, в сочетании с автоматической коробкой передач, обеспечивал комфортное перемещение по заснеженным дорогам Швейцарии.
А почему большой любитель автомобилей выбрал "автомат"?! Ходят слухи, что в 1952 году Аньели был вынужден убегать от разъяренной подруги, застукавшей его... с другой подругой. Переборщил со скоростью и врезался на своей Ferrari в грузовик... Авария была достаточно серьезной, Аньели травмировал ногу, которая будет причинять ему дискомфорт всю оставшуюся жизнь. Ну а на курорте, в компании близких, отвлекаться на боли в ноге было совершенно не к чему!
Этой зимой уникальный Fiat был замечен на мероприятии в Санкт-Морице, где коллекционные Ferrari, Maserati, Porsche и прочие Jaguar гоняли по заснеженной трассе. И универсал Джанни Аньелли прекрасно вписался в эту компанию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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