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Fiat 130 Familiare 1974 — Универсал для миллиардера

Fiat 130 Familiare 1974 — Универсал для миллиардера (16 фото)

Автор:
21 марта 2022 08:44
Сообщество : Автомир
Метки: Fiat 130   Fiat 130 Familiare   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Являясь внуком основателя Fiat, Джанни Аньелли уже в 14 лет вошёл в совет директоров Ювентуса, а возглавляя семейный бизнес, обеспечивал работой миллионы итальянцев и вносил огромный вклад в ВВП страны. Его жизнь невозможно было представить без красивых женщин, яхт и, конечно, автомобилей!
О знаменитом руководителе корпорации Fiat Джанни Аньелли говорили: "Каждая женщина была влюблена в него, а каждый мужчина хотел быть на него похожим!".
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Источник:

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Метки: Fiat 130   Fiat 130 Familiare   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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Kostick 2 часа назад
"А почему большой любитель автомобилей выбрал "автомат"?! " - а почему любовь к авто = мешалке?
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571
Вепс 14 минут назад
"на крыше и размещена плетеная корзина для стильной перевозки лыж и прочего инвентаря....."
Стильная перевозка? Прикольно....
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785
ProFanas Полчаса назад
Красивый автомобиль...
"Таких сейчас не делают"....
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