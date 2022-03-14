109
11
Эта телега хоть и без мотора, но как вы уже видите, она необычная. Это пра-пра-прадед нынешних пожарных машин, можно так сказать, и самое главное – она настоящая, не реплика, а сам механизм технически исправен, так что можно качать им воду.
Точный год постройки этой подводы к сожалению, неизвестен, предположительно появилась она в 1870-х. Заказчиком был муниципалитет Нью Йорка, а производство находилось в городе Сенека-Фолс, на фабрике Rumsey & Company. Самым главным агрегатом является массивный ручной насос.
×
×
Насос сделан, что называется, на века. Он чугунный, с очень толстыми стенками, но не потому, что рассчитан на очень высокое давление, просто технологии литья были несовершенны, и что бы избежать сквозных каналов в стенках, их приходилось делать очень толстыми.
Работало всё это следующим образом – шланг водозабора подключался к источнику, судя по сетке на конце, его забрасывали в пруд или колодец, после чего шесть человек (по трое с каждой из сторон) по очереди поднимали и опускали длинные, похожие на поручни ручки. Нелёгкая то была работа.
Возможно кто-то из вас застал времена, когда в деревнях, а кое-где и в небольших городах на улицах были водяные колонки – массивный такой чугунный кран с длинной ручкой. Надо было несколько раз, нажимать эту ручку, прикладывая приличное усилие, что бы из крана появилась вода. Этот пожарный насос работал по такому же принципу, только вода течет не в ведро, а передается по рукаву на место тушения.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Крах Studebaker, Packard, AMC — Как погибали великие американские автокомпании
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Ford Thunderbird Sport Roadster — немедленно спрячьте задние кресла
- «Ленд Крузер» — Таким он был задолго до Toyota
- Потрясающее купе Talbot Lago 1937 года может стать самым дорогим французским автомобилем в истории
13
Понравилось13
Новости партнёров