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Rumsey &amp; Company — пожарный аппарат позапрошлого века с ручным насосом

Rumsey & Company — пожарный аппарат позапрошлого века с ручным насосом (11 фото)

Автор:
14 марта 2022 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   пожарный насос   ретро авто   
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Эта телега хоть и без мотора, но как вы уже видите, она необычная. Это пра-пра-прадед нынешних пожарных машин, можно так сказать, и самое главное – она настоящая, не реплика, а сам механизм технически исправен, так что можно качать им воду.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   пожарный насос   ретро авто   
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