Возможно кто-то из вас застал времена, когда в деревнях, а кое-где и в небольших городах на улицах были водяные колонки – массивный такой чугунный кран с длинной ручкой. Надо было несколько раз, нажимать эту ручку, прикладывая приличное усилие, что бы из крана появилась вода. Этот пожарный насос работал по такому же принципу, только вода течет не в ведро, а передается по рукаву на место тушения.