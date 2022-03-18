На абордаж! Водитель «Доджа» намеренно устроил ДТП в Санкт-Петербурге

Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье

Авария дня. Надо было бить «учителя»

В Красноярске водитель «Кайенна» решил самоутвердиться за счет женщины и спровоцировал столкновение

Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП

Дорожный конфликт с ДТП и размахиванием кулаками из Липецка

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