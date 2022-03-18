На абордаж! Водитель «Доджа» намеренно устроил ДТП в Санкт-Петербурге

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На Витебском проспекте в Петербурге водители автомобилей Audi Q3 и Dodge Intrepid не смогли поделить полосу. Последний очень сильно обиделся и умышленно устроил ДТП.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и рег некрасиво себя повёл, свалив с места ДТП.
1) ауди завершил маневр - находясь в пределах полосы.
2) додж в тот же момент находится сбоку ауди
3) пункт 8,4 в данном случае не применим
Вывод: водитель доджа "папа" и оплачивает всем ремонт + себе нервы))