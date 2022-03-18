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На абордаж! Водитель «Доджа» намеренно устроил ДТП в Санкт-Петербурге

На абордаж! Водитель «Доджа» намеренно устроил ДТП в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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На Витебском проспекте в Петербурге водители автомобилей Audi Q3 и Dodge Intrepid не смогли поделить полосу. Последний очень сильно обиделся и умышленно устроил ДТП.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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6  комментариев
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44k
dima423 58 минут назад
эх опять людское равнодушие... рег взял и уехал, хотя оставить тел чтобы потом передать запись заняло бы меньше минуты... А запись тут может повлиять на то кого признают виновным
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1k
ya_pavel 10 минут назад
Типа, я так тороплюсь, но козёл меня не пускает поэтому - ннна в бочину! Логика, конечно.
Ну и рег некрасиво себя повёл, свалив с места ДТП.
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6k
SuperTroll Час назад
ПДД. 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
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1k
Павел Коваленко Час назад
ну что сказать? на додже надо срочно к психиатру
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1k
Трям Час назад
Весеннее обострение.
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