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Пятничная подборка автоюмора

Пятничная подборка автоюмора (20 фото)

Автор:
18 февраля 2022 10:34
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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22  комментария
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Комментарий к фото
для грузовиков - совершенно иной гайковерт
там вообще иные моменты затяжки
дурак, испортил хороший инструмент
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22k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
Комментарий к фото
лунная дорога
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6k
ValdemarNaftulievich 5 минут назад
Комментарий к фото
Бедный Жигуль...
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6k
ValdemarNaftulievich 7 минут назад
Комментарий к фото
ага и волки сфоткали её
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0
Данил 9 минут назад
Очень жизненно. Все мы неоднократно сталкивались с этим. И лица у всех могут быть такими-же, когда подвеска автомобиля придет в негодность.
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6k
ValdemarNaftulievich 9 минут назад
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У меня ещё звуковое сопровождение идёт, ёпрсблёятдь из этих букв
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0
Катя Ломоносова 10 минут назад
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Была похожая ситуация, так смешно Прям ностальгия
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0
Александра8976 19 минут назад
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Очень похоже, я так обычно в автошколе катаюсь. Лицо у инструктора примерно такое же
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10k
El Niño 36 минут назад
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В Москве бы эту банду поискали… В январе случайно выяснилось, что у меня катализатор вырезали. Где и когда - одному черту известно. 2 года назад точно был, а потом произошёл фокус-покус. Лучший момент был вырезать во время обслуживания АКПП, но доказательств никаких.
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472
Faithless 40 минут назад
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Блин, жалко СнапОн, такому работнику нужно вместо хорошего инструмента кайло выдать, пусть трудится.
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472
Faithless 48 минут назад
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Заметил яму и вспомнил, что семья это главное, получается?
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2k
Алексей Лыков 48 минут назад
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с пельменями - обман 100%. А с машиной что не так? На современных машинах очень много элементов чисто для красоты, без функции
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856
The Graff Час назад
Комментарий к фото
Губка после "выходных"
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856
The Graff Час назад
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Обманывают - когда конфетки нет. А "это" по другому называется....
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2k
YaNa 2 часа назад
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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серьезный болотоход
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84k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
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здесь не гайку откручивают - это легко сделать пневмогайковертом
это создают тянущее усилие в трансмиссии для полной выборки зазоров во всех сочлениниях карданов и валов
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1k
Glassy 2 часа назад
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Опустил глаза на спидометр - 120.
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5k
Roman 2 часа назад
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Главное, тормоз вовремя отпустить :)
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