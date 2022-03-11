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Пятничная подборка юмора для автолюбителей

Пятничная подборка юмора для автолюбителей (20 фото)

Автор:
11 марта 2022 10:04
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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20
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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19  комментариев
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1k
!ГЕНнадий 57 минут назад
Комментарий к фото
Эти козлы, ещё зачем-то ночью её заводят, без глушитеЛЯ!... ((((
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9k
Antilles 19 минут назад
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УАЗ Патриот?
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8k
Лещ 22 минуты назад
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Если уж быть справедливым, то согласно ПДД при отсутсвии табличек с способом парковки автомобили нужно парковать параллельно краю проезжей части, так что Крузер стоит согласно ПДД, а остальные с нарушением
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8k
Лещ 24 минуты назад
Комментарий к фото
Уаз Патриот
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1k
!ГЕНнадий 38 минут назад
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-Осторожно, рыбку не задави!.. (с)

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1k
!ГЕНнадий 41 минуту назад
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странный стайл ездить...

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1k
!ГЕНнадий 45 минут назад
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1k
!ГЕНнадий 47 минут назад
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Эх, Вася-Вася...

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44k
dima423 49 минут назад
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ой да ладно... неделю назад у арендатора машинка сломалась за 20 к купил новую
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1k
!ГЕНнадий 51 минуту назад
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в Питере, Мойка - поуже...

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1k
!ГЕНнадий 53 минуты назад
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ШИНАМ-НАТАШ!
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1k
!ГЕНнадий 54 минуты назад
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1k
Довер Иванович 56 минут назад
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что такого случилось? как это произошло?
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1k
Довер Иванович 56 минут назад
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ей бы самой помощь не помешала.
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!ГЕНнадий 56 минут назад
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и трещать-ковырять...
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1k
Довер Иванович 58 минут назад
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Самки оленя точнее , такие [мат] не могут быть мужского пола.
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24
Иван Давыдов Довер Иванович 37 минут назад
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Возможности оленей не зависят от их пола!
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1k
!ГЕНнадий 58 минут назад
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а зато теперь...

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