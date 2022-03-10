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Во всём виноват мигающий светофор: ДТП на перекрёстке в Подмосковье

Во всём виноват мигающий светофор: ДТП на перекрёстке в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 14:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   помеха справа   проскакун   
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В Клину на перекрёстке улиц Литейная и Дзержинского женщина за рулем красного хэтчбека так хотела успеть проскочить на мигающий зелёный, что забыла про правило «Помехи справа».

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   помеха справа   проскакун   
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8  комментариев
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38k
kalinser 38 минут назад
13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.
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9k
antonium 10 минут назад
Встретились два д... одиночества)
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4k
livaneth 15 минут назад
"Поворачивая налево пропусти встречку" - так это звучит, если по простому.
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989
Трям 16 минут назад
А при чем тут помеха справа? Олег - ТП?
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44k
dima423 18 минут назад
причем тут светофор... когда поворачиваешь всегда смотри не летит ли кто)
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18k
nobody® Полчаса назад
Никуда не проскакивала она, а просто накосячила, не уступив. Первый раз моргнул (потух) зелёный уже в момент, когда машина въехала на переход и поравнялась со светофором. Не надо приукрашивать
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2k
boom 40 минут назад
штоо? "помехи справа"?? это теперь универсальное правило, которое можно прилепить где угодно, если внезапно забыл пдд?
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34k
Опаньки 53 минуты назад
то есть она ему еще и что-то втирать начала ?

штошь..
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