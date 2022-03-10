Во всём виноват мигающий светофор: ДТП на перекрёстке в Подмосковье

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В Клину на перекрёстке улиц Литейная и Дзержинского женщина за рулем красного хэтчбека так хотела успеть проскочить на мигающий зелёный, что забыла про правило «Помехи справа».
Источник:
АНТИФИШКИ
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