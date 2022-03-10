Любитель поворачивать вторым рядом очень обиделся и устроил ДТП

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Водитель автомобиля с регистратором — молодец. Автохам получил, что хотел. В следующий раз будет не столь наглым...
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но устраивать ДТП на ровном месте. В следующем году ОСАГО будет дороже. Зачем это всё? Как много свободного времени у людей...
Скорее некоторые вопросы вызовет движение рега в "междурядье", перед ДТП.
если бы рег ехал прямо, то был бы прав. но раз он поворачивает, то должен был держаться крайнего ряда, а не подрезать тех кто правее. разве не так?
1. сдай права, если есть.
2. Рег стоит в ряду прямо, белый автомобиль очевидно совершал маневр и совершал обгон в одном ряду, что запрещено ПДД.
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.
Следовательно с правой полосы разрешено движение прямо или направо. С левой полосы прямо и налево, т.к. наличие двух полос в одном направлении позволяют это сделать.
Камера стоит под углом и так уверенно может говорить или специалист, или дурак, мнящий себя специалистом.