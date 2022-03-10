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Любитель поворачивать вторым рядом очень обиделся и устроил ДТП

Любитель поворачивать вторым рядом очень обиделся и устроил ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
794
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Водитель автомобиля с регистратором — молодец. Автохам получил, что хотел. В следующий раз будет не столь наглым...

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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12  комментариев
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Pavel Igolnikov 55 минут назад
Рег действительно нарушил рядность при повороте. Это единственное, в чем прав владелец белой тачки.
Но устраивать ДТП на ровном месте. В следующем году ОСАГО будет дороже. Зачем это всё? Как много свободного времени у людей...
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6k
Максим 24 минуты назад
Понравилось спокойствие рега и упорное желание попасть в ДТП ч(м)удака на белом автомобиле. В целом рад, что все добились своего.
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15k
Booka1a 24 минуты назад
так там вроде знак висит, что из обеих полос поворот налево есть?
если бы рег ехал прямо, то был бы прав. но раз он поворачивает, то должен был держаться крайнего ряда, а не подрезать тех кто правее. разве не так?
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597
Киса Кацман 52 минуты назад
А теперь - голые факты самой аварии ... Положение машин - гондон на белой находится в "ряду", а вот рег - нет. Тут можно по-разному повернуть при определении виновника.
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4k
Mowgley 54 минуты назад
Торопыга же рукой показал, что у него в голове не все дома.
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