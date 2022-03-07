В Калининграде водитель грузовика влетел в дорожное ограждение

ГИБДД Калининграда сообщает: "По предварительным данным сегодня 3 марта около 08 часов 21 минуте по Московскому проспекту в сторону выезда из города двигалась 39-летняя водитель автомобиля «Пежо», которая при перестроении вправо создала помеху в движении автомобилю «Мерседес» под управлением 37-летнего водителя. В результате чего водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на металлическое дорожное ограждение справа по ходу движения. В результате ДТП технические повреждения получил автомобиль «Мерседес», люди не пострадали. Водитель автомобиля «Пежо» привлечена к ответственности по статье 12.15.1 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги»"

2022-03-07T13:00:08+03:00