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В Калининграде водитель грузовика влетел в дорожное ограждение

В Калининграде водитель грузовика влетел в дорожное ограждение (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дорожная разметка   дтп   
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На Московском проспекте в Калининграде 37-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» не успел вовремя перестроиться и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дорожная разметка   дтп   

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2  комментария
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7
хитрый особист 39 минут назад
В Калининграде до сих пор ГАИ !?
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чахлик невмерущий 19 минут назад
Тормозят только переднии колёса?
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Олег

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