FISHKINET
Сообщество Аварии 6339 постов • 535 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Хорошо пошла! Опасный обгон автомобилистки в Удмуртии

Хорошо пошла! Опасный обгон автомобилистки в Удмуртии

Автор:
14 февраля 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   повезло   
666
1
1
На трассе возле села Малая Пурга женщина за рулём "Соляриса" совершила опасный обгон сразу нескольких большегрузов и очутилась в кювете.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   повезло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Alex ASK 2 часа назад
Курица безмозглая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss Полчаса назад
на месте дальнобоя, я тормозить бы даже не стал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
"На трассе возле села Малая Пурга женщина за рулём..."

Женщина за рулём оказалась - большой пургой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sers 2 часа назад
Хороший урок, и главное без жертв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 2 часа назад
отипали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369972



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 загадочных находок
16 загадочных находок
Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку
Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку
Набирающие популярность в сообществах
Эволюция легендарной "талии"
Эволюция легендарной "талии"
У котика, кажется, проблемы?!
У котика, кажется, проблемы?!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Где-то в параллельной вселенной

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#факты#Ynews#собака#СССР#Девушка#милота#полиция
#Юмор#животные#Прикол#позитив#картинки#кино#подборка#дети#познавательно#Китай
#история#интересно#интересное#США#шоу бизнес#Приколы#Москва#Мемы#драка#комментарии
Пранк или актуальный креатив? Пранк или актуальный креатив? Авария дня. Женщина не смогла совершить обгон в Вологодской области Авария дня. Женщина не смогла совершить обгон в Вологодской области Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки Лишился переднего колеса: подросток на велосипеде чудом не получил серьезных травм в ДТП Лишился переднего колеса: подросток на велосипеде чудом не получил серьезных травм в ДТП Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться