Хорошо пошла! Опасный обгон автомобилистки в Удмуртии

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На трассе возле села Малая Пурга женщина за рулём "Соляриса" совершила опасный обгон сразу нескольких большегрузов и очутилась в кювете.
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Женщина за рулём оказалась - большой пургой.