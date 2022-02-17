Эпичное ДТП на кольце на глазах у сотрудников ДПС

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В Брянске водитель чёрного кроссовера обиделся, что ему посигналили, и устроил себе и другому водителю неприятности, на глазах у сотрудников ГИБДД.
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Но по факту, когда ты законопослушно едешь в правом такие ситуации как в этом видео они вообще повсемесно происходят. То есть тебе не дают спокойно ехать. Вечно какой то дебил пытается с левого ряда перед тобой повернуть на право, или кто то выезжает тебе перед носом со второстепенной.