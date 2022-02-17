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Эпичное ДТП на кольце на глазах у сотрудников ДПС

Эпичное ДТП на кольце на глазах у сотрудников ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   круговое движение   
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В Брянске водитель чёрного кроссовера обиделся, что ему посигналили, и устроил себе и другому водителю неприятности, на глазах у сотрудников ГИБДД.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   круговое движение   
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11  комментариев
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17k
_Tango_ 2 часа назад
Эпичный идиот, поворачивать на второстепенную с кольца из левой полосы, при этом еще и водитель белого кроссовера заранее из вежливости показал что он съезжать не будет. Впрочем, таких каждый день встречаю - все время смотреть надо, когда по правой едешь.
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2k
Александр Алехин 53 минуты назад
Вот если мелькает видео где какой нибуть дебильчик пытается "учить" леворядника. То мгновенно находится целый хор коментаторов, которые начинают гнать мол нельзя ехать в левом при свободном правом.
Но по факту, когда ты законопослушно едешь в правом такие ситуации как в этом видео они вообще повсемесно происходят. То есть тебе не дают спокойно ехать. Вечно какой то дебил пытается с левого ряда перед тобой повернуть на право, или кто то выезжает тебе перед носом со второстепенной.
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866
Nick Час назад
А че 2014, а не 1917, где Ленин на роллсройсе подрезал руссобалт ?
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13k
Ligov 2 часа назад
Диплом учителя не получен. А получен штраф и поделом...
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291
vipilshik 2 часа назад
Феерический долбо"б!
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4k
Stas 2 часа назад
Блин, вот так едешь себе спокойно, ничего не нарушаешь, а тут дятел, который атакует каждую вторую машину! Еще инетерсно, как он там газельку обогнал, когда там 2 полосы и автор не так уж и далеко ее обогнал - наверняка, тоже устроил маневры и подрезания! Но сработало четко: кто ищет, тот всегда найдет)))
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7k
Игорь 2 часа назад
ну - со второго раза -получилось
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43k
dima423 3 часа назад
так ему и надо долбайопу... жаль еще другие люди из за этого мудака пострадали
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