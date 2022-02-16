"Обогнал и нажал на тормоз": в Костроме водитель грузовика не смог избежать столкновения я минивэном

"Здравствуйте, 12.02.2022 попал в ДТП. Я хозяин авто с видеорегистратором, по-вашему мнения кто виновен в данном ДТП. Мужик обгоняет, после чего резко начинает нажимать на тормоз, хотя видно, что никаких помех нет, ну соответственно я нажал на тормоз, но машину понесло, так как грузовая и при этом гружёный. Увидел что встречка свободна, хотел туда выскочить, но данный гражданин решил, что ему можно повернуть без поворотников, да еще и там где по закону нельзя повернуть."