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"Обогнал и нажал на тормоз": в Костроме водитель грузовика не смог избежать столкновения я минивэном

"Обогнал и нажал на тормоз": в Костроме водитель грузовика не смог избежать столкновения я минивэном (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   зеркала   
583
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Водитель минивэна затормозил, для того чтобы совершить неожиданный поворот налево в неположенном месте. Двигавшийся позади автор ролика ехал довольно быстро и не успел затормозить.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   зеркала   
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9  комментариев
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2k
boom 2 часа назад
хозяина авто с видеорегистратором вздрючить за несоблюдение дистанции и лишить прав за встречку. Грузовое и при том груженное авто - усугубление нарушения, а не отмазка
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418
Andrey Полчаса назад
1. Не обгон, а опережение
2. Тормозить он начал не сразу
3. На видео не видно , почему там запрещен поворот ?
4. Автору видео срочно на пересдачу вождения !
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1k
No pasaran 38 минут назад
Да и обгона не было
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1k
Алексей Matr 55 минут назад
Я думал он подрезал и по тормозам. А там вагон времени был. И на встречку зачем полез?
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12k
Eltiftel 2 часа назад
для последних секунд видеоролика
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42k
Олег 2 часа назад
держи дистанцию и двигайся с безопасной скоростью. На груженой машине подавно
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13k
Бляяяястяще! 2 часа назад
После того как он перестроился и до момента его "резкого" торможения прошло достаточно времени для сброса скорости и увеличения дистанции.
Тем более если ты груженый.
Тем более, если дорога заснеженная и скользкая.
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5k
Lucky 2 часа назад
Автор догнал минивен уже на встречной полосе. Теперь попробуй отмажься. Если уж бить, то нужно бить в своем ряду.
Пункт 10.1 Правил дорожного движения:
«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».
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6k
Echo 2 часа назад
не, здесь без вариантов
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