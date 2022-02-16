"Обогнал и нажал на тормоз": в Костроме водитель грузовика не смог избежать столкновения я минивэном

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Водитель минивэна затормозил, для того чтобы совершить неожиданный поворот налево в неположенном месте. Двигавшийся позади автор ролика ехал довольно быстро и не успел затормозить.
"Здравствуйте, 12.02.2022 попал в ДТП. Я хозяин авто с видеорегистратором, по-вашему мнения кто виновен в данном ДТП. Мужик обгоняет, после чего резко начинает нажимать на тормоз, хотя видно, что никаких помех нет, ну соответственно я нажал на тормоз, но машину понесло, так как грузовая и при этом гружёный. Увидел что встречка свободна, хотел туда выскочить, но данный гражданин решил, что ему можно повернуть без поворотников, да еще и там где по закону нельзя повернуть."
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Метки: аварии авто авто аварии видео глупое дтп дтп зеркала
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2. Тормозить он начал не сразу
3. На видео не видно , почему там запрещен поворот ?
4. Автору видео срочно на пересдачу вождения !
Тем более если ты груженый.
Тем более, если дорога заснеженная и скользкая.
Пункт 10.1 Правил дорожного движения:
«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».