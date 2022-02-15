Качественный пинок под зад: таксист пропустил съезд с МКАД и подставился под фуру

Алексей Мшеков сообщает: "Скользко, машина не тормозит, масса автопоезда около 30т, но перед столкновением у меня была скорость 85, а ударил я его уже на 45-50. И к радости диванных экспертов скажу, что в постановлении ГАИшник написал, что я наехал на стоящее ТС. Таксисту выписали штраф за остановку на магистрали. Получилось юридически обоюдка, а фактически он конечно знатно исполнил. Но хочу отметить, что и на сухой дороге я б не смог оттормозиться на такой дистанции."