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Качественный пинок под зад: таксист пропустил съезд с МКАД и подставился под фуру

Качественный пинок под зад: таксист пропустил съезд с МКАД и подставился под фуру (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   такси   таксист   
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Водитель большегруза MAN разместил видео своего ДТП, произошедшего на Московской кольцевой. Таксист перестроился в правую полосу и просто остановился.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   такси   таксист   
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13  комментариев
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1k
Дмитрий 48 минут назад
Очередной грузовой дебилоид. У него стопицот возможностей было остановиться. Таксист мог тупо сломаться - это не повод в него въезжать, если есть техническая возможность остановиться. А он даже не пытался. Сажать таких надо и права навсегда отбирать!
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199
Tyefomis Полчаса назад
Кто врезался в зад тот к сожалению виноват таков закон, фуру жалко таксист чудак
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4k
Mowgley 51 минуту назад
Тормозной путь грузового автомобиля в этих условиях составляет минимум 85м, а полный остановочный путь еще больше.
Нарисовавшего обоюдку гаишника надо увольнять с волчьим билетом.
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2k
ProstoBoBka Час назад
В большем случае у таксистов логика "мне надо.... и пох"! Но что в голове у сотрдника, который вынес постановление виновности фуры?
Сейчас другие идиоты посмотрят на этой видео и будет новая отмаза после подрезания! "ты виноват в ДТП, ты что не видишь стоящее ТС"!?
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10k
Andrei Час назад
Я конечно дико извиняюсь, но разве по всей МКАД не стоят знаки "Движение грузовых автомобилей запрещено", "Проезд запрещён" для грузовых автомобилей?
Как-то вот так:
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19k
KOSTELLO Час назад
А таксист богат на хромосомы, как я погляжу
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