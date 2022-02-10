Крепкая бабуля: в Татарстане водитель кроссовера, сдавая назад, несколько раз переехал пенсионерку

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В Зеленодольске 64-летний водитель автомобиля Ford Kuga дважды переехал пенсионерку, решив, что его автомобиль просто забуксовал.
77-летняя пострадавшая была госпитализирована в центральную районную больницу с ушибами тазобедренного сустава и колена.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешеход пешехода сбили
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Оттоптался как носорог.
Музыку наверное врубил погромче да поядрёней, ну а кочки ,,танкам не преграда,,...
В современных машинах громкость аудиосистемы автоматически приглушается. А в Бентли, так и вовсе выключается на ноль.
Всегда делаю как в Бентли! Хоть и приходится нажимать самому. Никогда не сдаю задом со звуком.