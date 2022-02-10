FISHKINET
Сообщество Аварии 5304 поста • 492 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Крепкая бабуля: в Татарстане водитель кроссовера, сдавая назад, несколько раз переехал пенсионерку

Крепкая бабуля: в Татарстане водитель кроссовера, сдавая назад, несколько раз переехал пенсионерку (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
391
1
1
В Зеленодольске 64-летний водитель автомобиля Ford Kuga дважды переехал пенсионерку, решив, что его автомобиль просто забуксовал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст 2 часа назад
Охренеть!
Оттоптался как носорог.
Музыку наверное врубил погромче да поядрёней, ну а кочки ,,танкам не преграда,,...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
209
Александр мишковий 2 минуты назад
Я думал будет добивать когда вышел. А может это его теща тогда вся понятно, только видать ну очень крепкая она.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
DDM 7 минут назад
Уверен, что музон был включен погромче. Иначе это безумие не объяснить.
В современных машинах громкость аудиосистемы автоматически приглушается. А в Бентли, так и вовсе выключается на ноль.

Всегда делаю как в Бентли! Хоть и приходится нажимать самому. Никогда не сдаю задом со звуком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
eutace 50 минут назад
так спокойно вышел и подошел....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 57 минут назад
Б...! Смотреть страшно! По живому человеку туда сюда ездят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бендер Родригес 57 минут назад
Да.... Кто бы чего не говорил, а камера заднего вида спасает от таких ситуаций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium Час назад
Он просто подумал что это его бабка))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Игорь 2 часа назад
.....кочка какая то сзади, дайка газану........ А если с разгона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
148
Аванес Мефодиевич 2 часа назад
Терминаторы существуют! Бабуля какой модели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
dima423 2 часа назад
ну вот каким надо быть епанутым чтобы так сделать...я в акуе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный» Сама пострадала и водителя наказала: в Нижнем Тагиле женщина пыталась перебежать на «красный» Один летит по городу, вторая ломится через дорогу: наезд на пенсионерку в Рязанской области Один летит по городу, вторая ломится через дорогу: наезд на пенсионерку в Рязанской области В Нижневартовске неопытная автомобилистка совершила не самый удачный манёвр, чтобы избежать ДТП В Нижневартовске неопытная автомобилистка совершила не самый удачный манёвр, чтобы избежать ДТП В Петербурге водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и сбил пешеходов В Петербурге водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и сбил пешеходов Авария дня. Смертельная попытка перейти дорогу на красный свет в Нижнем Тагиле Авария дня. Смертельная попытка перейти дорогу на красный свет в Нижнем Тагиле
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

329793



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста
1
140
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос...
Набирающие популярность в сообществах
Бэтмобиль готов к борьбе со злом!
0
4
Бэтмобиль готов к борьбе со злом!
Как салат сельдь под шубой связан с рабочим классом?
0
11
Как салат сельдь под шубой связан с рабочим классом?
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#история#СССР#кино#в мире#аварии#Жизнь#красота
#Юмор#прикол#ватермарк#картинки#Ynews#подборка#дтп#новости#Москва#знаменитости
#интересно#животные#люди#Приколы#Россия#автомобили#автомир#авто аварии#кот#милота

На что жалуетесь?

Вернуться