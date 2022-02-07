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В Байкальске 53-летнеий водитель Mitsubishi Pajero столкнулся с «Газелью» скорой помощи. Автомобили вылетели на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan X-Trail.
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Ушибы получили водитель «скорой» и медработник. У виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения.
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