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Авария дня. Пьяный водитель устроил ДТП с автомобилем скорой помощи в Иркутской области

Авария дня. Пьяный водитель устроил ДТП с автомобилем скорой помощи в Иркутской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   скорая помощь   
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В Байкальске 53-летнеий водитель Mitsubishi Pajero столкнулся с «Газелью» скорой помощи. Автомобили вылетели на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan X-Trail.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   скорая помощь   
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2  комментария
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4k
Stas 2 часа назад
Когда уже введут уголовную ответственность за это и не штрафы, а что-то жесткое?! Это же покушение на жизнь людей! Только полный ушибок может сесть за руль после алкашки( Такое ничто в современном мире, где есть куча таксишек по низкой цене, оправдать не может...
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Andrey 3 минуты назад
Если он так уж торопился, то почему прямо через лес по сугробам не похерачил?
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Олег

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