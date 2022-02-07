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Авария дня. В тоннеле Сочи произошло массовое ДТП

Авария дня. В тоннеле Сочи произошло массовое ДТП (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 февраля 2022 11:09
Сообщество : Аварии
Метки: Тоннель   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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ДТП с участием шести машин произошло в тоннеле на трассе Адлер – Красная Поляна. Столкнулись пять легковушек и один большегруз.
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Метки: Тоннель   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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6  комментариев
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1k
Angelpro 55 минут назад
Грузовик по ходу и не тормозил? в глазки долбится?
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17k
Andrey Минуту назад
Как это пострадавших нет? А водителя фуры не отмудохали разве?
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22k
Inter 22 минуты назад
я один охренел???
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8k
Ном-Номыч 50 минут назад
вроде бы надо смотреть в оба глаза, когда такое на трассе, но нет, блж
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1k
Mibud 2 часа назад
Так кто все таки виноват? Или светофоры не синхронизированы, или фура поперла на красный?
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Шурман Mibud 2 часа назад
Второе , а вообще по нормальному стоят мужики с рациями и контролируют , светофор не показатель .
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