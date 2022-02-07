1178
1
2
ДТП с участием шести машин произошло в тоннеле на трассе Адлер – Красная Поляна. Столкнулись пять легковушек и один большегруз.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Пострадавших нет.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Массовое ДТП под Екатеринбургом
- Авария дня. Замес пяти автомобилей на трассе под Харьковом
- Авария дня. Женщина и девочка пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
- Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске
- Авария дня. ДТП с большегрузами на трассе «Амур»
25
Понравилось25
Новости партнёров