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И был таков! Неудачный обгон на трассе в Удмуртии

И был таков! Неудачный обгон на трассе в Удмуртии (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   скрылся с места дтп   
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Под Ижевском возле села Люкшудья водитель пикапа пытался обогнать автомобиль, но возвращаясь в свою полосу не справился с управлением и совершил с ним столкновение.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   скрылся с места дтп   
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8  комментариев
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599
Киса Кацман Час назад
Учитывая кол-во камер на дорогах (и не только), проследить путь урода будет несложно. даже если передние номера засраны. А не отметиться он не мог ... Заправки, магазы и т.п.
Вопрос в другом, захотят ли гайцы так заморачиваться?
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425
Andrey 8 минут назад
А видео то не с начала ! Думаю что в начале было что то интересное
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10k
myymoo 44 минуты назад
Алкозавр походу местный, догонять и п*здить.
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41k
Олег 45 минут назад
Урод больше похож на учителя, чем на занос после обгона.
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6k
Максим Час назад
Мразота конечно, еще и номеров не видно. Если гайцы не перехватят на трассе, останется регион со своей бедой в одиночестве.
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7k
Tamdima Час назад
Вот урод!
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