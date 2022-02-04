И был таков! Неудачный обгон на трассе в Удмуртии

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Под Ижевском возле села Люкшудья водитель пикапа пытался обогнать автомобиль, но возвращаясь в свою полосу не справился с управлением и совершил с ним столкновение.
Александр Варанкин пишет: "Помогите пожалуйста может у кого есть запись с регистратора где видно номер авто покинувшее место ДТП. Объездная в районе моста через жд пути с люкшудья 01.02.22 16.53"
Присутствует ненормативная лексика!
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Вопрос в другом, захотят ли гайцы так заморачиваться?