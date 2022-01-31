В Выборге автомобилист не пропустил пешехода, а затем избил его

"28.01.2022 г. в 15.01. на перекрёстке улиц Куйбышева и Ильинской произошло преступление: Молодой человек, водитель машины Hyundai белого (может светло бежевого) цвета номерной знак В 070 УР 147 нарушив правила дорожного движения на перекрёстке и не пропустив пешехода, в ответ на то, что раздосадованный пешеход пнул его машину в колесо, вышел из машины и зверски избил пешехода. Потерпевший был весь в крови. Я всё видел своими глазами от А до Я, происшествие записано у меня на видеорегистраторе. Мною уже сообщено в полицию, что при подаче заявления потерпевшим, я готов стать свидетелем. Вот видео с регистратора. НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЕНО БИТЬ ЧЕЛОВЕКА! К сожалению у меня не был включён звук на регистраторе. Остановившись, я опустил стекло и спросил у парня за что он избил потерпевшего. Парень мне не ответил, полностью проигнорировал, сел в машину, объехал мою машину и снова нарушая ПДД, с левого ряда ул. Ильинская, повернул направо на мост на ул. Кривоносова", - написал автор видео.