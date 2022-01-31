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В Выборге автомобилист не пропустил пешехода, а затем избил его

В Выборге автомобилист не пропустил пешехода, а затем избил его (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   драка   дтп   избиение   конфликт на дороге   пешеход   
934
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Водитель Hyundai Solaris нарушил правила дорожного движения, он объехал стоящую впереди машину и встал на пешеходном переходе. Проходивший в этот момент через дорогу мужчина пнул по колесу "Соляриса" и разозлил его водителя.

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Метки: авто   автохам   видео   драка   дтп   избиение   конфликт на дороге   пешеход   
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15  комментариев
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
А нехрен чужие машины пинать. И вообще он далеко был когда тот на пешеходник выехал,,, что трудно обойти было??? прям вот специально он ему путь перегородил!!! надо обязательно повыёживаться, царь пля идет, разбежались все. За дело пи*з*дов огрёб
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156
nas175 Полчаса назад
Пешеход вышел после проезда машины, можно говорить что-то водитель должен был убедиться, пинать машину повода тоже не было. Я бы тоже пешеходу втащил.
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Hunson Abadeer Полчаса назад
боец прям на солярисе... мама не горюй...
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41k
Олег 58 минут назад
Минутное видео о том, как за минуту заработать себе прописку на 5 лет
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95
eutace 2 часа назад
надеюсь присядет теперь
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19k
Serg2001 2 часа назад
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95
eutace 2 часа назад
никто не помог
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Andrey 2 часа назад
Пнул машину- пнул пешехода , вроде все по честному!))
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71k
Иван 2 часа назад
Ну, не очень видно, в колесо пнул или в двери вмятину поставил.
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Димка Смола/67 2 часа назад
Давайте честно ? Пнул он машину ? Но бить лежачего подло!
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