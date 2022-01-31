В Рязани лишенный прав водитель сбил маленького мальчика

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20-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и сбил перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу пятилетнего ребенка.
Присутствует ненормативная лексика!
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За рулем Hyundai, проехавшего на красный свет, находился лишенный прав гражданин.
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Пошли вы нафуй твари тупые. Когда уже вам дойдет что в этой ситуации виноват исключительно водитель.
И да - водила в ДТП на зебре будет виноват, на 100% и даже отсидит несколько лет. К тому времени, как он выйдет, от вас останется горстка костей на глубине 2 метра. Или горстка пепла в колумбарии. А откинувшийся водила будет пить водку и бап ипать. И колония-поселение - это не строгач, у меня коллега-фрилансер два года там отсидел за ДТП с травмированным пассажиром, говорит, как на курорте: за небольшую плату ноут притащил и там работал, от жены и 5-х детей отдохнул.
Потому, что если у меня в кармане пистолет, а разрешения на него нету - то это 222 статья УК.
А если я без прав за рулем - то это, сцуко, административка.