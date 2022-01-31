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В Рязани лишенный прав водитель сбил маленького мальчика

В Рязани лишенный прав водитель сбил маленького мальчика (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2022 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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20-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и сбил перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу пятилетнего ребенка.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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23  комментария
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
Сука, три комента ниже и во всех или намек или осуждение выбежавшего НА СВОЙ ЗЕЛЕНЫЙ мальчика.
Пошли вы нафуй твари тупые. Когда уже вам дойдет что в этой ситуации виноват исключительно водитель.
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4k
Stas 14 минут назад
Редкостная мразь( Очень страшно смотреть, когда именно с детками такое происходит и слава богу, что все обошлось!!! Ну и как всегда, маршрутка еще в начале видео тоже проехала на красный - это для них норма! Лишенный, едущий на красный, это дебилоид редкостный... Надо уголовку за такое вводить!
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717
Hallo FreeSpace Полчаса назад
ну хоть обошлось ...
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15k
Михаил Гривин 37 минут назад
Логика перехода улицы должна быть простая: убедился, что никакой [мат] не едет - и пошел. [мат] едут и на красный, и синие, и с превышением. "Я ж на свой зеленый", "меня же отлично видно", "он должен пропустить" и прочие подобные фразы, приходящие на ум, могут стать последними в вашей жизни. И по сторонам смотреть, когда уже идешь - дорожная ситуация иногда быстро меняется: в прошлом году я вовремя заметил троллейбус, который пер на красный, сделал шаг назад - и чуть не попал под тушкана, который тоже решил на красный проехать. Надо воспринимать всех остальных участников движения как [мат] и ожидать от них худшего - только так можно выжить.

И да - водила в ДТП на зебре будет виноват, на 100% и даже отсидит несколько лет. К тому времени, как он выйдет, от вас останется горстка костей на глубине 2 метра. Или горстка пепла в колумбарии. А откинувшийся водила будет пить водку и бап ипать. И колония-поселение - это не строгач, у меня коллега-фрилансер два года там отсидел за ДТП с травмированным пассажиром, говорит, как на курорте: за небольшую плату ноут притащил и там работал, от жены и 5-х детей отдохнул.
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4k
livaneth Час назад
В данном случае виноват Путин.
Потому, что если у меня в кармане пистолет, а разрешения на него нету - то это 222 статья УК.
А если я без прав за рулем - то это, сцуко, административка.
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1k
Максим Максимов Час назад
Мамаша - тоже КОЗА ДРАНАЯ! Подходишь с ребёнком к переходу - ДЕРЖИ ЕГО ЗА РУКУ, А НЕ ОТПУСКАЙ!!!
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1k
alex Час назад
минусите. водятл - дебил, хоть (притормозиии) как у боярского про зеленоглазое. родители и учителя тоже дебилы. мальчика не научили переходить дорогу. я уже старый, и то как учили, смотри налево, смотри направо, потом неспеша ходи. да и то по светофору
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2k
Денис 2 часа назад
За вторую синьку конфисковывать авто на котором поймали, без разницы чьё авто, его или дал кто покататься.
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12k
Dmitry Obuhov 2 часа назад
Понятно, что водила преступник и мудень, но с такой матерью, не удивительно, что он попал под машину.
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19k
Егор 2 часа назад
Это чудо просто: бесценные жизненные уроки для всех участников и практически без последствий.
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371
Arti 2 часа назад
Нельзя бегать через пешеходы, должны знать это с детсва
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296
Knives22 Злодей Полчаса назад
Ну вы тоже скажите. Там то люди бездуховные, не то что мы.
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Водило мудило, но и мать сука тоже овца драная, лишить родительских прав тварину!
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