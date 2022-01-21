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В Новосибирске принципиальный водитель не позволил автохаму проехать по встречной полосе

В Новосибирске принципиальный водитель не позволил автохаму проехать по встречной полосе (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 14:16
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   видео   встречка   учитель на дороге   
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На улице Спартака водитель микроавтобуса Toyota Hiace объезжал пробку по встречной полосе и повстречал на своем пути принципиального автора.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автохам   видео   встречка   учитель на дороге   
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4  комментария
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Viktor 52 минуты назад
Чувак обосрался , а его не пускают .
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Nikolay Borisenkov Минуту назад
Регу респект и уважуха! Только так мы добьёмся порядка на дорогах!
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