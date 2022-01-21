В Новосибирске принципиальный водитель не позволил автохаму проехать по встречной полосе

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На улице Спартака водитель микроавтобуса Toyota Hiace объезжал пробку по встречной полосе и повстречал на своем пути принципиального автора.
Авторский пост
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