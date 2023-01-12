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Обидчивый дорожный учитель на «RAV4» получил по заслугам

Обидчивый дорожный учитель на «RAV4» получил по заслугам

Автор:
12 января 2023 12:11
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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В Чебоксарах на ж/д переезде водитель автомобиля с регистратором не пропустил перед собой нарушителя на Toyota RAV4, который пытался повернуть налево с правой полосы.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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10  комментариев
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17k
Александр Час назад
Неужели у таких баранов в жизни нечем заняться, что они себе ищут на жопу приключения?
Кому он что доказал, ХЗ. Теперь потратит кучу времени на разборки, где он виноват на 100%
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2k
Егор 36 секунд назад
Как-то по Дискавери передача было об истории создания Равика, так вот оказывается первый Равик - трёхдверку проектировал какой-то гей и для соответствующей потребителской аудитории. Не зря поэтому это авто любят бабы и вот такие "заднеприводные" как на видео.
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42
Oblomingo88 Час назад
Во дебил, а не учитель. Надеюсь, что КАСКО у него нет, чтобы подороже обошлись уроки
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8k
МихА Час назад
Ссылка youtu.be
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