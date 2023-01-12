Обидчивый дорожный учитель на «RAV4» получил по заслугам

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В Чебоксарах на ж/д переезде водитель автомобиля с регистратором не пропустил перед собой нарушителя на Toyota RAV4, который пытался повернуть налево с правой полосы.
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Метки: Toyota аварии авто авто аварии видео дтп учитель на дороге
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Кому он что доказал, ХЗ. Теперь потратит кучу времени на разборки, где он виноват на 100%