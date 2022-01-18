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Авария дня. Три человека погибли в ДТП под Москвой

Авария дня. Три человека погибли в ДТП под Москвой (1 фото + 3 видео)

Автор:
18 января 2022 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На улице Кирова в Подольске водитель ВАЗовской "девятки" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi. В результате три человека погибли и еще трое человек пострадали.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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8  комментариев
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143
Филипп Преображенский 2 часа назад
" Мы все спешим за чудесами...." Эти похоже успели....
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1k
Anton Chigurh 50 минут назад
пипец... на ровном вместе в могилу....
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9k
Александр 2 часа назад
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992
Ян 2 часа назад
Такое ощущение, что на автовазе краштесты не проводят от слова вообще. Девятка просто развалилась вся.
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68k
Нанук Паналык 2 часа назад
Двоякие ощущения...
Вроде убил двоих сученок,а с другой стороны - сами в тазик залезли...ХЗ.
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