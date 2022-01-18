1056
1
3
На улице Кирова в Подольске водитель ВАЗовской "девятки" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi. В результате три человека погибли и еще трое человек пострадали.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В отечественной машине находилась компания молодых людей. За рулем "девятки" сидел молодой человек 24-25 лет, вместе с ним погибли два его приятеля.
Единственную выжившую из всей компании девушку, а также женщину из Audi, госпитализировали. Водитель иномарки при столкновении сильно не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области
- Авария дня. В Башкирии водитель "Гранты" вылетел под встречный КамАЗ
- Авария дня. Страшная трагедия на трассе в Нижегородской области
- Авария дня. Смертельное ДТП с участием 3-х легковушек и фуры
- Авария дня. Смертельное столкновение Chevrolet Niva и тягача в Башкирии
33
Понравилось33
Новости партнёров
Вроде убил двоих сученок,а с другой стороны - сами в тазик залезли...ХЗ.