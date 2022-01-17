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На трассе Красноярск — Кемерово водитель ВАЗ-2114 при обгоне не справился с управлением на и столкнулся со встречным самосвалом.
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Дебил на четырке родился в рубашке. Мотор легковушки нашли в сугробе. Остальные части машины разогрелись на 300 метров. Огромный ущерб нанесён двум длинномерам. Автору видео ошмётками четырки разбило фару. Отделался «легким» испугом. Покрытие было очень скользким. Дорожники не посыпают."
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Метки: ВАЗ аварии авария дня авто авто аварии видео дтп обгон
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