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Авария дня. Мотор "четырнадцатой" нашли в сугробе

Авария дня. Мотор "четырнадцатой" нашли в сугробе (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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На трассе Красноярск — Кемерово водитель ВАЗ-2114 при обгоне не справился с управлением на и столкнулся со встречным самосвалом.
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Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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9  комментариев
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12k
Александр Час назад
Идиот
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4k
Петрович 6 минут назад
Жаль, что в сугробе не нашли подставку под шапку этого клоуна
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5k
Наталья 49 минут назад
А виноваты дорожники, а не этот ублюдок. отличный вывод
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20k
Юрий 50 минут назад
Tolpoeb vulgaris...
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