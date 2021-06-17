Первый гоночный болид F1 Михаэля Шумахера выставлен на продажу

221
7
1
Самый первый автомобиль Формулы-1, которым управлял легендарный Михаэль Шумахер, выставлен на продажу в Великобритании. Это Jordan 191 с двигателем Ford Cosworth, будущий семикратный чемпион мира впервые управлял болидом на Гран-при Бельгии в 1991 году.
На британском аукционе Speedmaster выставили на продажу гоночный болид Jordan 191, за рулем которого провел свой первый заезд в рамках Формулы-1 семикратный чемпион серии Михаэль Шумахер. За один из самых красивых болидов в истории «Формулы», который находится в полностью исправном состоянии, придется заплатить минимум 1,25 миллиона фунтов стерлингов (примерно 126,9 миллиона рублей по текущему курсу).
Михаэль Шумахер впервые сел за руль болида Jordan 191 во время Гран-при Бельгии в 1991 году. Молодой гонщик заменил в составе команды попавшего в тюрьму Бертрана Гашо и стал напарником опытного Андреа де Чезариса. 22-летний пилот завершил квалификацию на седьмом месте, однако во время основного заезда у болида вышло из строя сцепление, в результате чего Шумахер не доехал до финиша.
Сразу после сезона 1991 года гоночный автомобиль продали бельгийскому коллекционеру, который владел болидом на протяжении следующих 14 лет. Нынешний владелец Jordan 191 участвовал в многочисленных тематических мероприятиях. К примеру, болид презентовали на «Фестивале скорости» в Гудвуде, а также на прошедшей в начале года выставке Masters Historic Race Weekend.
В 1991 году машину признали лучшим гоночным автомобилем по версии журнала Autosport. А три года назад британское издание The Telegraph присвоило Jordan 191 звание одного из самых красивых болидов в истории Формулы-1. По словам продавца, легендарная машина находится в полностью исправном состоянии и не требует ремонта.
Jordan 191 оборудован 3,5-литровым V8 от Ford Cosworth, мощность которого составляет 650 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает шестиступенчатая «механика». Вместе с легендарным болидом продавец отдаст сертификат, подтверждающий подлинность автомобиля, а также модельку с автографом Шумахера и оригинальный гоночный руль.
Раскрыть стоимость Jordan 191 владелец болида обещает по запросу. По словам экспертов, приобрести первый гоночный автомобиль Михаэля Шумахера можно будет минимум за 1,25 миллиона фунтов стерлингов (примерно 126,9 миллиона рублей по текущему курсу).
Источник:
Ссылки по теме:
- Формула-1: автомобили всех команд для сезона 2018 года
- Брошенные болиды Формулы-1 восьмидесятых и девяностых годов
- Чемпионская Ferrari F2004 - Dominatore rosso
- Одна из самых успешных машин Формулы-1: Ferrari Михаэля Шумахера пустили с молотка
- Брошенные болиды Формулы-1 во Франции. А были ли болиды?
15
Понравилось15
Новости партнёров