Первый гоночный болид F1 Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Михаэль Шумахер впервые сел за руль болида Jordan 191 во время Гран-при Бельгии в 1991 году. Молодой гонщик заменил в составе команды попавшего в тюрьму Бертрана Гашо и стал напарником опытного Андреа де Чезариса. 22-летний пилот завершил квалификацию на седьмом месте, однако во время основного заезда у болида вышло из строя сцепление, в результате чего Шумахер не доехал до финиша.