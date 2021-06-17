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Первый гоночный болид F1 Михаэля Шумахера выставлен на продажу

Первый гоночный болид F1 Михаэля Шумахера выставлен на продажу (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   автоспорт   болид   гоночный автомобиль   формула 1   шумахер   
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Самый первый автомобиль Формулы-1, которым управлял легендарный Михаэль Шумахер, выставлен на продажу в Великобритании. Это Jordan 191 с двигателем Ford Cosworth, будущий семикратный чемпион мира впервые управлял болидом на Гран-при Бельгии в 1991 году.

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Метки: авто   автомобили   автоспорт   болид   гоночный автомобиль   формула 1   шумахер   
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2  комментария
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828
12 2 часа назад
когда такое происходит это плохой знак...
Но вы верим до самого конца, до самого некролога в газете, что будет все нормально...
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6k
ваня панкин Час назад
шуми - поправляйся...
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