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Авария дня. Противник ремней безопасности погиб в Архангельской области

Авария дня. Противник ремней безопасности погиб в Архангельской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе в Холмогорском районе 28-летний водитель «Лады Весты» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером «Toyota».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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15  комментариев
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40k
Олег 2 часа назад
какой-то регистратор тормознутый. Я-б выругался еще в тот момент, когда дрифтера только понесло в мою сторону
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11k
Ледовый 6 минут назад
в ладе совершенно пофигу пристёгнут ты был или нет
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20k
Евгений Полчаса назад
Знакомый так через лобовуху улетел. Уснул за рулём. Сломал шею. А машина в принципе не особо пострадала.
Стал за собой замечать, что в посёлке у себя не пристёгиваюсь. Но здесь и скорости меньше 40. Да и зимой в мороз ремня не хватает на Шниве - как капуста одет.
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6
Андрей Кирилюк 53 минуты назад
ого
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12k
ss Час назад
А ещё он был противником зимней резины.
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797
Максим Максимов 2 часа назад
Я что то не понял: ЛАДА-водятел решил поворот в режиме "управляемого заноса" пройти, как на ралли?
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если ты едешь со скоростью выше 120 км\ч, то можно не пристёгиваться, ибо бесполезно.
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69
All_Ex krivsan 44 минуты назад
вылететь в лобовое.. оставив ноги в салоне - так эффективней
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128
Marius 2 часа назад
Ну так-то пора уже, чай не пацан, 280 лет не шутка.
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251
thefanofbeer 2 часа назад
Вот это долгожитель - 280 лет!
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