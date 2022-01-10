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На трассе в Холмогорском районе 28-летний водитель «Лады Весты» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с кроссовером «Toyota».
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Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Парень не был пристегнут ремнем безопасности.
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Стал за собой замечать, что в посёлке у себя не пристёгиваюсь. Но здесь и скорости меньше 40. Да и зимой в мороз ремня не хватает на Шниве - как капуста одет.