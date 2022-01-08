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В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на пути президентского кортежа

В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на пути президентского кортежа (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 13:13
Сообщество : Автомир
Метки: видео   кортеж   нарушение   полиция   стрельба   ташкент   
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Очередной сказочный автолюбитель и его поднятая с пола статья.

В Ташкенте полицейские обстреляли автомобиль Chevrolet Malibu, пьяный водитель которого не вышел из машины по требованию силовиков и втопил по перекрытой для президентского кортежа дороге.


На кадрах с видеорегистратора видно, как двигавшаяся на большой скорости легковушка после предупредительного выстрела останавливается на перекрестке. Однако после того, как к машине подбежали несколько полицейский и попытались силой вытащить из салона нарушителя, последний зачем-то решил не сдаваться без боя и вдавил газ в пол. Полицейские принялись стрелять по автомобилю, но остановили пьяного водителя не пули, а чёрный "Патриот", патрулировавший этот участок дороги.


«Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал», - сообщили в МВД Узбекистана.

Автомобиль с несколькими пулевыми пробоинами отправили на штрафстоянку. А 46-летнего водителя - в обезьянник. Ему светит до трёх лет тюрьмы по статье о сопротивлении представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг.

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Метки: видео   кортеж   нарушение   полиция   стрельба   ташкент   
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6  комментариев
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697
Mixan 53 минуты назад
Сейчас все азиатские "бывших республик " главы в памперсах ездиют !!! Страшно им ..А как вы хотели ?
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814
Aleksei 14 минут назад
Вот же идиот
повезло, что не вальнули.
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781
Максим Максимов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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