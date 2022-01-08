В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на пути президентского кортежа

В Ташкенте полицейские обстреляли автомобиль Chevrolet Malibu, пьяный водитель которого не вышел из машины по требованию силовиков и втопил по перекрытой для президентского кортежа дороге.





На кадрах с видеорегистратора видно, как двигавшаяся на большой скорости легковушка после предупредительного выстрела останавливается на перекрестке. Однако после того, как к машине подбежали несколько полицейский и попытались силой вытащить из салона нарушителя, последний зачем-то решил не сдаваться без боя и вдавил газ в пол. Полицейские принялись стрелять по автомобилю, но остановили пьяного водителя не пули, а чёрный "Патриот", патрулировавший этот участок дороги.





«Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал», - сообщили в МВД Узбекистана.