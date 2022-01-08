В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на пути президентского кортежа

Очередной сказочный автолюбитель и его поднятая с пола статья.
В Ташкенте полицейские обстреляли автомобиль Chevrolet Malibu, пьяный водитель которого не вышел из машины по требованию силовиков и втопил по перекрытой для президентского кортежа дороге.
На кадрах с видеорегистратора видно, как двигавшаяся на большой скорости легковушка после предупредительного выстрела останавливается на перекрестке. Однако после того, как к машине подбежали несколько полицейский и попытались силой вытащить из салона нарушителя, последний зачем-то решил не сдаваться без боя и вдавил газ в пол. Полицейские принялись стрелять по автомобилю, но остановили пьяного водителя не пули, а чёрный "Патриот", патрулировавший этот участок дороги.
«Сотрудники применили огнестрельное оружие в установленном порядке в целях предотвращения возможных тяжелых последствий в результате незаконных действий водителя. Транспортное средство было принудительно остановлено, водитель был обезврежен. В результате применения оружия никто не пострадал», - сообщили в МВД Узбекистана.
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Автомобиль с несколькими пулевыми пробоинами отправили на штрафстоянку. А 46-летнего водителя - в обезьянник. Ему светит до трёх лет тюрьмы по статье о сопротивлении представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг.
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