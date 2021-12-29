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Клиенту московского автосервиса исправили пустяковую проблему и выставили счет на 260 тысяч рублей

Клиенту московского автосервиса исправили пустяковую проблему и выставили счет на 260 тысяч рублей (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 15:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автосервис   автослесарь   кредит   машина   ремонт   
2025
6
1

Это примерно две трети от стоимости его подержанной иномарки.

Дмитрий Бумагин - которого и нагрели в автосервисе:

Еще в октябре он пригнал туда машину, чтобы поменять маслосъемные колпачки. Для нормальных спецов это плевое дело. И не сильно дорогое - много за такое не берут.

Машину быстро «починили» и Дмитрий уже начал радоваться… пока не получил счет на 260 тысяч рублей. Как ему объяснили в автосервисе: «пришлось перебирать двигатель». И эту работу они с клиентом не согласовали. Сначала нашаманили, потом выставили счет, еще и стали возмущаться: «Что вам тут не ясно? У нас работы - до… фени. Если будем каждый шаг согласовывать с клиентом, то никогда не закончим. И вообще - такой качественный ремонт, предоставляет только наш сервис. Может он и дороговат, но зато какого уровня!»

Дмитрий не особенно разбирается в устройстве на авто, тем более он без понятия, сколько стоят такие работы. Матерые автослесари этим и воспользовались. Наверное, очень радовались, что нашли такого «хобота».

Чтобы расплатиться по счету, парень оформил кредит. И вроде даже успокоился, но через два дня машина снова сломалась. Тут уж он пришел в автосервис с претензией, а руководитель этой конторы заявил, что ремонт они провели на высшем уровне и никаких вопросов к ним быть не может. А что машина не ездит - так это просто совпадение.

Долго скандалил, упирался, но в конце концов принял машину на ремонт. И «забыл» про нее на несколько недель. Вспомнил, только тогда, когда Дмитрий обратился к журналистам и пришел в автосервис со съемочной группой.

После этого авто починили и… выкатили новый счет на 20 тысяч рублей. Кстати, счет выставлен от другого юр.лица, которое уже месяц как ликвидировано. Теперь несчастный автовладелец стоит перед выбором: махнуть рукой и оплатить, или обратиться к юристам. Честно говоря, удивляюсь его терпению.

Если все-таки обратится - «хоботом» может себя почувствовать сам владельцем автосервиса. После того, как пойдет под суд и выплатит компенсацию.

Может хоть это научит его так нагло не обманывать клиентов.

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Метки: авто   автосервис   автослесарь   кредит   машина   ремонт   
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1k
Михалыч Час назад
автолюбитель под кайфом по жизни? как у него рука пошевелилась столько бабла просто так отдать?
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9k
кот базилий Полчаса назад
Ну и где адрес, название сервиса?
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9k
кот базилий Полчаса назад
Если не согласовывали обьем работ - смело слать и в суд подавать если не угомонятся. Вполне возможно что там ничего и не делали от балды составив смету. Нас так с ВАЗ-2110 пытались нагреть, без труда доказали что мотор даже не снимали с машины для кап.ремонта.
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6k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Не названа модель, но судя по фото это мини купер. Машина ненадежная, ломается часто. Запчасти дорогие, их еще поискать надо. Оно и будет дорого. А если ставить у официалов- очень дорого. Понятно что и надурили еще, но оно логично. То для жигулей можно на помойке деталь найти, в гаражах поставить, здесь такого не получится. У меня вон знакомый был, на старой БМВ ездил. Какую-то мелочь решил поменять, не помню уже сколько, но это обошлось как десяток ржавых "москвичей".
Здесь еще нужно понимать, что он заплатил 260 тысяч рублей и заявил, что это 2/3 цены машины. То есть, цена этой машины 390 тысяч. Можно сейчас пробежаться по сайтам и посмотреть сколько стоит такой автомобиль- в разы дороже. То есть, за те деньги что он заявил можно купить только убитую помойку. При чем, породистую, дорогую в ремонте и обслуживании.
На такое может пойти человек способный сам ремонтировать свой автомобиль, автослесарь какой. Но платить за эти ремонты, там придется выкатить сумму сопоставимую со стоимостью нового автомобиля. Вот он сейчас и пытается назначить СТО виновным в собственной глупости, покупке ведра с болтами.
Ну и надо обратить внимание на антураж, СТО загружено работой. Много машин, есть клиенты, люди работают. Им нет смысла тупо дурить, они вполне легальным образом зарабатывают.
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12k
Великий Кормчий 39 минут назад
А чего случилось то?
Ну захотел заплатить - заплатил, наверняка заказ-наряд подписал где со всем согласен и претензий не имеет.
Просто некоторым людям нельзя иметь автомобили, этот дурило из этого числа.
Всё норм.
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2k
Роман Гамзалиев 44 минуты назад
Без лоха и жизнь плоха...)
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6k
Tim_G 46 минут назад
Не наипешь - не проживешь...
Хоть тендеры из конкурентов созывай чтоб предлагали конкурирующие решения и друг друга на вшивость проверяли...
Это как мне кондёр проверяли ухари одни: "да у тебя и там утечка, и сям...", а как спросил что менять будут - всю трубку из-за одного фланца, который я сам заказал по собственному чертежу, аргонщик его наварил...
Поехал в Бош-сервис, проверил ещё, всё оказалось пучком, заправил и работает всё не первый год...
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2k
Чучело Мяучело 53 минуты назад
Эммм. Если подписывали договор и владелец его не читая подмахнул, как обычно, то тут скорее всего он приехал - наверняка там полно подстраховок для хозяина автосервиса. Хотя обычно сервисники не идут на обострение - репутация в этом бизнесе залог успеха. Надо разбирацца.
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