Клиенту московского автосервиса исправили пустяковую проблему и выставили счет на 260 тысяч рублей

Машину быстро «починили» и Дмитрий уже начал радоваться… пока не получил счет на 260 тысяч рублей. Как ему объяснили в автосервисе: «пришлось перебирать двигатель». И эту работу они с клиентом не согласовали. Сначала нашаманили, потом выставили счет, еще и стали возмущаться: «Что вам тут не ясно? У нас работы - до… фени. Если будем каждый шаг согласовывать с клиентом, то никогда не закончим. И вообще - такой качественный ремонт, предоставляет только наш сервис. Может он и дороговат, но зато какого уровня!»

Дмитрий не особенно разбирается в устройстве на авто, тем более он без понятия, сколько стоят такие работы. Матерые автослесари этим и воспользовались. Наверное, очень радовались, что нашли такого «хобота».