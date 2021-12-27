Утилизация авто по-кубански: житель станицы подорвал "семёрку" посреди улицы

Ребята хотели развлечься и прославиться, а получили по уголовному делу.
Вчера два весёлых жителя станицы Казанской решили "пошутить" и подорвали автомобиль рядом с проезжей частью и пешеходным переходом. На записи, которую выложили в Сеть юные подрывники, видно, как молодой парень проводит какие-то манипуляции внутри ВАЗа, а затем резко закрывает двери и убегает. Через несколько секунд происходит взрыв, от которого машину едва не выворачивает наизнанку - стёкла и детали "семёрки" разлетаются на десятки метров.
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Позднее выяснилось, что начинающие блогеры заложили в салон ВАЗа коробку с огромной петардой; и только по счастливой случайности из-за их глупой выходки никто не пострадал. Возможно, ребята и сами не ожидали, что петарда может так разворотить машину. Однако это их никак не спасёт от уголовного преследования. После проверки местный отдел МВД решил привлечь малолетних подрывников по статье "Хулиганство". Обоим грозит до 5 лет лишения свободы. Но задерживать их не стали, самый гуманный суд сделал им подарок на Новый год, ограничившись подпиской о невыезде.
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