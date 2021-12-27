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Утилизация авто по-кубански: житель станицы подорвал "семёрку" посреди улицы

Утилизация авто по-кубански: житель станицы подорвал "семёрку" посреди улицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 12:06
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ 2107   видео   краснодарский край   подрыв   уголовное дело   
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Ребята хотели развлечься и прославиться, а получили по уголовному делу.

Вчера два весёлых жителя станицы Казанской решили "пошутить" и подорвали автомобиль рядом с проезжей частью и пешеходным переходом. На записи, которую выложили в Сеть юные подрывники, видно, как молодой парень проводит какие-то манипуляции внутри ВАЗа, а затем резко закрывает двери и убегает. Через несколько секунд происходит взрыв, от которого машину едва не выворачивает наизнанку - стёкла и детали "семёрки" разлетаются на десятки метров.

Позднее выяснилось, что начинающие блогеры заложили в салон ВАЗа коробку с огромной петардой; и только по счастливой случайности из-за их глупой выходки никто не пострадал. Возможно, ребята и сами не ожидали, что петарда может так разворотить машину. Однако это их никак не спасёт от уголовного преследования. После проверки местный отдел МВД решил привлечь малолетних подрывников по статье "Хулиганство". Обоим грозит до 5 лет лишения свободы. Но задерживать их не стали, самый гуманный суд сделал им подарок на Новый год, ограничившись подпиской о невыезде.

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Метки: ВАЗ 2107   видео   краснодарский край   подрыв   уголовное дело   
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5  комментариев
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1k
Игорь 36 минут назад
Зачем же убежал, уже б сел в неё.
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2k
americos 20 минут назад
НИКОГДА! Никогда не пердите в жигулях.
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16k
SpoiltNail 23 минуты назад
Пусть дворы убирают ближайшие N лет и сами себя кормят. Как по мне, то закрывать на 5 лет за этот дибилизм не стоит.
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21k
Matrosskin Полчаса назад
Вот ещё. кормить их 5 лет за государственный счёт. Есть идея лучше - вывезти этих придурков на полигон, подогнать туда ещё одну жигу, закрыть их в ней и бросить через приоткрытое окошко петарду. Естественно - снимать с разных ракурсов. ИМХО - просмотров и лайков будет много
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