Утилизация авто по-кубански: житель станицы подорвал "семёрку" посреди улицы

Позднее выяснилось, что начинающие блогеры заложили в салон ВАЗа коробку с огромной петардой; и только по счастливой случайности из-за их глупой выходки никто не пострадал. Возможно, ребята и сами не ожидали, что петарда может так разворотить машину. Однако это их никак не спасёт от уголовного преследования. После проверки местный отдел МВД решил привлечь малолетних подрывников по статье "Хулиганство". Обоим грозит до 5 лет лишения свободы. Но задерживать их не стали, самый гуманный суд сделал им подарок на Новый год, ограничившись подпиской о невыезде.