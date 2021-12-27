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На трассе «Иртыш» в Кетовском районе 50-летняя женщина на «десятке» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.
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В результате происшествия женщина с травмами госпитализирована в больницу. Ее пассажир, 47-летний мужчина, скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
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