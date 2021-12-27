FISHKINET
Сообщество Аварии 5147 постов • 488 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Пассажир «десятки» погиб в ДТП в Курганской области

Авария дня. Пассажир «десятки» погиб в ДТП в Курганской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
330
1
1
На трассе «Иртыш» в Кетовском районе 50-летняя женщина на «десятке» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ВАЗ   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Петр Час назад
на зимней дороге с такой колеей рулем крутить умело надо. толи после обгона резко вернулась в ряд и испугалась - тормоза и руление... немного газ и рулем куда надо чуток...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 15 минут назад
А чё, мигание фарами "уступи мне, я еду" не сработало? Странно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Дурной тон» или «на стиле»? Как менялась Алина Кабаева и её наряды (10 фото) «Дурной тон» или «на стиле»? Как менялась Алина Кабаева и её наряды (10 фото) Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области Авария дня. Водитель и пассажир "Жигулей" погибли в Ростовской области Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области Авария дня. Поворот не глядя в Тверской области Авария дня. Пассажир «Лады» погиб в результате столкновения со снегоуборщиком в Иркутской области Авария дня. Пассажир «Лады» погиб в результате столкновения со снегоуборщиком в Иркутской области Авария дня. Два человека погибли скрываясь от полиции в Уфе Авария дня. Два человека погибли скрываясь от полиции в Уфе Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла Авария дня. В центре Омска автомобилистка врезалась в столб и погибла
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1830860



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь
3
133
Солдаты во время войны отказывались надевать эту обувь
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
397
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Набирающие популярность в сообществах
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
0
6
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
Что дала вода Фриде Кало?
1
8
Что дала вода Фриде Кало?
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Дождётся ли подарочков ребятня? Всё зависит от вас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#подборка#новый год#истории#рождество#Разное#настроение
#Юмор#история#СССР#позитив#страна#прикол#кино#прикольные#красота#приколы
#интересно#картинки#в мире#фотографии#Ynews#Россия#комментарии#познавательно#коты#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться