Alpina B10 Biturbo — суперседан, который унижал Ferrari и Porsche

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Alpina B10 Biturbo на базе "пятерки" BMW E34 — это один из самых быстрых серийных седанов начала 90-х. Данный экземпляр был привезен из Японии в этом году.
Alpina B10 Biturbo является высокопроизводительной версией BMW 5-й серии в кузове E34, производства немецкого автопроизводителя Alpina. На разработку было потрачено 3,2 миллиона долларов, после чего B10 Biturbo был представлен на Женевском автосалоне в марте 1989 года. Выпуск начался в том же году, B10 Biturbo проектировался на базе модели 535i. Производство закончилось в 1994 году.
Автомобиль основывается на базе BMW 535i. От стандартной Е34 её визуально отличали спортивный обвес со спойлером (благодаря ним увеличилась прижимная сила), 17-дюймовые диски со знаменитым «игольчатым» дизайном, серебряные или золотые наклейки с логотипом Alpina по бокам.
Салон был тоже слегка изменен. Брутально выглядящие анатомические сиденья с фирменной прострочкой Alpina (такая же есть и на панелях дверей), рукоятка рычага переключения передач с лейблом ателье и руль Momo-Alpina.
Спидометр оцифрован до 320 км/ч (у М5 он размечен до 300) и имеет логотип Alpina. Под приборкой также добавлен ряд дополнительных датчиков VDO: давление и температура масла, а также давление наддува.
Для создания каждой силовой установки B10 Biturbo, компания Alpina демонтировала двигатель BMW M30, меняла на нём стандартные поршни на кованые фирмы Mahle, устанавливала два турбокомпрессора Garrett T25 с водяным охлаждением и добавляла регулируемый регулятор наддува Bosch с диапазоном 0,4-0,8 бар.
В Alpina B10 Biturbo так же стояли более производительные форсунки и система впуска собственного производства. Интеркулер огромных размеров расположен непосредственно под передним бампером с хорошо читающимся логотипом Alpina.
Дополнительные модернизации помогли увеличить мощность стандартного двигателя M30 со 155 кВт (211 л. с.) при 5700 об/мин и 305 Нм при 3000 об/мин до 265 кВт (360 л. с.) при 6000 об/мин и 520 Нм при 4000 об/мин. Для управления мощностью была установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач Getrag 290.
Тяга на низах тут огромна. Неудивительно, что при резком старте автомобиль ощутимо проседал на заднюю ось и мог сойти кормой с траектории даже на третьей передаче. Именно поэтому внушительная часть подобных авто погибло в свое время в различного рода ДТП и авариях.
Но кроме феноменальной мощности Alpina обладает неплохим аппетитом — 16,9 литров на 100 км (смешанный цикл). Поэтому объём топливного бака был увеличен со штатных 80 литров до 119. Кстати, масса машины достигает 1695 кг.
Модификации подвески включали специфические для Alpina пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Амортизаторы Bilstein использовались спереди, а устройства автоматического выравнивания нагрузки Fichtel&Sachs использовались сзади.
Роторы передних тормозов представляли собой большие размером в 13,1-дюйма (332,7 мм) диски от британской компании Lucas Girling, они даже были больше, чем у E34 M5 размер дисков которой составлял 12,1-дюймов (307,3 мм). Задние тормоза от БМВ М5. Шины Michelin MXX были стандартными, как и система автоматического контроля устойчивости BMW (ASC).
Alpina утверждала, что время разгона 0-100 км/ч (62 миль/ч) составляет 5,6 секунды, а максимальная скорость превышает 290 км/ч (180,2 миль/ч), что с точки зрения производительности было сравнимо с Ferrari Testarossa. В номере журнала Road&Track от сентября 1991 года, журналист Пол Фрере писал: «Думаю, что эта машина, лучший 4-дверный седан в мире!».
Несмотря на базовую цену в 146800 немецких марок, что почти вдвое превышало цену E34 M5, B10 Biturbo стала самой продаваемой мелкосерийной моделью в истории Alpina. Шестилетний производственный цикл начался в 1989 году и закончился в августе 1994 года. Производство было прекращено из-за прекращения производства двигателя M30 компанией BMW в 1993 году.
Последние 50 экземпляров Alpina B10 Biturbo оснащались новой решеткой радиатора с широкими "ноздрями" и кожаным салоном.
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