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Alpina B10 Biturbo — суперседан, который унижал Ferrari и Porsche

Alpina B10 Biturbo — суперседан, который унижал Ferrari и Porsche (30 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: Alpina   BMW   bmw E34   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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Alpina B10 Biturbo на базе "пятерки" BMW E34 — это один из самых быстрых серийных седанов начала 90-х. Данный экземпляр был привезен из Японии в этом году.

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Метки: Alpina   BMW   bmw E34   авто   автомир   автомобили   янгтаймер   
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5k
pilgrimnl 3 часа назад
Mercedes-Benz 300 E AMG 6.0 Hammer (W124)
Mercedes-Benz 300 E AMG Hammer представляет собой седан 300 Е с установленным в него двигателем V8 объёмом 5,6 л от 560 SEC, мощностью 360 л. с. при 5500 об/мин и с крутящим моментом 510 Н м при 4000 об/мин. 300 Е 5,6 AMG разгонялся до сотни за 5,4 с и развивал максимальную скорость в 303 км/ч. Кроме того, можно было установить «восьмёрку» M117 объёмом 6,0 л, мощность и крутящий момент которого составляли 385 л. с. при 5500 об/мин и 566 Н м при 4000 об/мин соответственно. Разгон последнего до сотни занимал 5,0 секунд и набирал максимальную скорость 306 км/ч.
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30k
Юр21 Полчаса назад
34-я и базовой комплектации была неплоха, а по шумоизоляции и плавности хода на голову нынешних пластмассовых "музыкальных шкатулок".
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1k
Viktor Час назад
регулируемый регулятор - просто нет слов .
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8k
Ivan 2 часа назад
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5k
pilgrimnl 3 часа назад
Lotus Omega (также известен как Lotus Carlton) спортивный седан, разработанный Opel в сотрудничестве с Lotus и выпускавшийся в период с 1990 по 1992 год
Разгон до 100 км/ч 4,8 с
Максимальная скорость 282 км/ч
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