Alpina B10 Biturbo — суперседан, который унижал Ferrari и Porsche

Alpina B10 Biturbo является высокопроизводительной версией BMW 5-й серии в кузове E34, производства немецкого автопроизводителя Alpina. На разработку было потрачено 3,2 миллиона долларов, после чего B10 Biturbo был представлен на Женевском автосалоне в марте 1989 года. Выпуск начался в том же году, B10 Biturbo проектировался на базе модели 535i. Производство закончилось в 1994 году.