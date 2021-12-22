«Бородачи» в Люберцах избили и пырнули ножом водителя маршрутки

Конфликт произошел из-за небольшого ДТП. Горячие парни не стали ждать полицию и решили разобраться на месте.
Инцидент произошел на улице Барыкина, прямо возле одного из ЖК. Маршрутка зацепила 14 модель «Жигулей»: но ДТП это можно назвать с большой натяжкой, осталась лишь царапина на двери.
Но для горячих парней этого было достаточно. Они вылетели из машины, отпинали водителя маршрутки, и напоследок пырнули его ножом в ногу. Потом прыгнули в машину и уехали.
Водитель госпитализирован, этих «горячих» ищет полиция. На видео - начало конфликта.
Ну а всем остальным водителям: если видите на трассе тонированную 10,14 или 99 модель «Жигулей» - скорее всего, там сидит толпа бородатых пацанов. Почему-то они полюбили эти модели и ездят всегда по несколько человек. А когда их много, они на редкость смелые и отчаянные. В одиночку гораздо спокойней, а вот в толпе они герои. Поэтому, если случилось ДТП и вокруг вашей машины скачут горячие парни - не выходите из авто. Заблокируйте двери и ждите приезда полиции. Вы им ничего не докажите, зато можете сильно пострадать.
Оно того не стоит.
Источник:
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Русские долго запрягают, но быстро ездят.
не факт, где такое раньше произойдет))
сжигать несогласных...может по этой причине нет такого произвола со стороны "южных" парней...шутка конечно)
Ясно же сказано!
на видео газель задом бьет в нос, подозреваю что и вся история такая же как и "царапина на двери"
Но тут снова появились макаки и начали затягивать нас обратно в болото.
Из-за них в 90-х был бардак - война, мафия, наркота..... Ислам это не религия. Это секта паразитов
При этом фотография мохнорылых уже выставленна!
Что за херня автырь?
Источник: да потому что нет у них денег на нормальные машины,а без денег они всегда потому что бездельники.да и не умеют они ничего.
Получается что хорошие люди мочалки на морде не отращивают. Это атавизм
Хачик (арм. Խաչիկ) многозначный термин. Хачик (арм. Խաչիկ) уменьшительный вариант от армянского имени Хачатур (арм. Խաչատուր; дословно «данный крестом»).