«Бородачи» в Люберцах избили и пырнули ножом водителя маршрутки

Инцидент произошел на улице Барыкина, прямо возле одного из ЖК. Маршрутка зацепила 14 модель «Жигулей»: но ДТП это можно назвать с большой натяжкой, осталась лишь царапина на двери.

Но для горячих парней этого было достаточно. Они вылетели из машины, отпинали водителя маршрутки, и напоследок пырнули его ножом в ногу. Потом прыгнули в машину и уехали.

Водитель госпитализирован, этих «горячих» ищет полиция. На видео - начало конфликта.