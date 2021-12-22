FISHKINET
Сообщество Криминал 1079 постов • 292 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Криминал 
«Бородачи» в Люберцах избили и пырнули ножом водителя маршрутки

«Бородачи» в Люберцах избили и пырнули ножом водителя маршрутки (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 15:42
Сообщество : Криминал
Метки: дтп   жигули   кавказцы   маршрутка   нож   
2344
1
1

Конфликт произошел из-за небольшого ДТП. Горячие парни не стали ждать полицию и решили разобраться на месте.

Инцидент произошел на улице Барыкина, прямо возле одного из ЖК. Маршрутка зацепила 14 модель «Жигулей»: но ДТП это можно назвать с большой натяжкой, осталась лишь царапина на двери.

Но для горячих парней этого было достаточно. Они вылетели из машины, отпинали водителя маршрутки, и напоследок пырнули его ножом в ногу. Потом прыгнули в машину и уехали.

Водитель госпитализирован, этих «горячих» ищет полиция. На видео - начало конфликта.

Ну а всем остальным водителям: если видите на трассе тонированную 10,14 или 99 модель «Жигулей» - скорее всего, там сидит толпа бородатых пацанов. Почему-то они полюбили эти модели и ездят всегда по несколько человек. А когда их много, они на редкость смелые и отчаянные. В одиночку гораздо спокойней, а вот в толпе они герои. Поэтому, если случилось ДТП и вокруг вашей машины скачут горячие парни - не выходите из авто. Заблокируйте двери и ждите приезда полиции. Вы им ничего не докажите, зато можете сильно пострадать.

Оно того не стоит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: дтп   жигули   кавказцы   маршрутка   нож   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
54
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Батончик с маком 2 часа назад
Этот черный беспредел закончится массовыми убийствами обезьян.
Русские долго запрягают, но быстро ездят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
8k
Barachek_Obachek 11 минут назад
Никогда такого не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
Андрей Иванов 20 минут назад
Эхх, побрить бы б.л.я.д..е.й штык-ножом от СВД, вместе со щеками, носами и головами, они им не нужны... Мечты-мечты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кенвуд Полчаса назад
Ипаные вакхабиты. Увидел бороду - шмаляй картечью, не задумываясь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
631
ЛикБез Полчаса назад
Подправьте на "докажете".

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий Алибабаев 38 минут назад
Избить толпой , на последок пырнуть ножом и как последние шакалы задать стрекача - национальная гордая традиция. Тфу , позорище .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Никита Казанцев 45 минут назад
Мда в родном городе как в джунглях с кавказскими макаками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
148
<name> Час назад
какое счастье что я живу не в России, и могу спокойно выйти из дом, ходить по своему по городу и стране не опасаясь стада диких обезьян. Такое дорого стоит, и стоит того чтобы защищать от грязных пальцев Клутина и Едра. Не, ну, конечно, есть места куда лучше не ходить ночью, по крайней мере, одному )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
176
Мурчелло Notan Blaine 42 минуты назад
Да в сраиле наверно.Но там арабы иногда убивают и взрываются.Так что пи.з.д.ит лох.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
148
<name> 38 минут назад
ахаха, да это просто фейерверк какой то из взорванных ватных анусов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
26k
Vazari Час назад
а какое отношение к инциденту имеет фотография Асламбека Саидова-профессионального бойца какой-то ассоциации, не помню какой к этому инциденту?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Bendix Vazari Полчаса назад
Самое прямое отношение имеет. Они то и отмазывают низкостоящих утырков, которые беспредельничают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
F0rVVartZ Час назад
Что делать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Bendix F0rVVartZ Полчаса назад
"Заблокируйте двери и ждите приезда полиции."
Ясно же сказано!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий Час назад
Машина скорее ворованая поэтому и повели себя так (дэнэг нэ трэбовали).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Semen Час назад
Мне понравилось как одной из этих обезьян в этом году, при задержании случайно безмозглую башку прострелили, блин несколько раз пересматривал)))))) прикольно было....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Час назад
Не за горами время скинов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
poбт Час назад
автор слепошарый или одно из двух
какая на*х*уй царапина на двери???
на видео газель задом бьет в нос, подозреваю что и вся история такая же как и "царапина на двери"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Bendix poбт Полчаса назад
Задний всегда виноват. Не мной писано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Вкусный Час назад
Мы только отошли от 90-х, перестали жить по понятиям, стали цивилизованнее.
Но тут снова появились макаки и начали затягивать нас обратно в болото.
Из-за них в 90-х был бардак - война, мафия, наркота..... Ислам это не религия. Это секта паразитов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
Андрей Иванов Вкусный 18 минут назад
секта любителей овечек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
gloomy old fart Час назад
Заодно можно сделать вывод о том, что мужиков в маршрутке не было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Нанук Паналык 2 часа назад
этих «горячих» ищет полиция.
При этом фотография мохнорылых уже выставленна!
Что за херня автырь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 2 часа назад
Почему-то они полюбили эти модели и ездят всегда по несколько человек

Источник: да потому что нет у них денег на нормальные машины,а без денег они всегда потому что бездельники.да и не умеют они ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
Brawl Dd 2 часа назад
Хватит хачей бородочами называть, в России много кто с бородой из славян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Вкусный Brawl Dd Час назад
Попы например, да? Или бабайкеры
Получается что хорошие люди мочалки на морде не отращивают. Это атавизм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
просто программист 2 часа назад
Тупые животные, сколько можно терпеть их!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик» Во Владимире гонщик на «Жигулях» завалил на бок «УАЗик» Авария дня. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области Авария дня. Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ростовской области Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с «Жигулями» на юге Петербурга Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске Авария дня. ДТП с маршруткой в Челябинске
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41378



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
8
149
Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка
В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину
2
274
В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину
Набирающие популярность в сообществах
Citroen My Ami Buggy — городской автомобиль в стиле сафари
0
3
Citroen My Ami Buggy — городской автомобиль в стиле сафари
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
0
52
К годовщине смерти вождя северным корейцам запретили смеяться
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото)
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Минус БМВшники
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#дтп#Ynews#автомир#приколы#картинки#знаменитости
#прикол#Юмор#животные#в мире#СССР#подборка#аварии#сша#Жизнь#фотографии
#история#ватермарк#интересное#Россия#автомобили#кино#позитив#авто аварии#дети#юмора

На что жалуетесь?

Вернуться