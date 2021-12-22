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Любитель уходить от столкновения на встречную полосу из Чебаркуля

Любитель уходить от столкновения на встречную полосу из Чебаркуля (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 12:21
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   лада   
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В Чебаркуле водитель автомобиля «Лада Веста» не успел затормозить и столкнулся со стоящим на поворот Mitsubishi, после чего его вынесло на встречную полосу, где ехала «ГАЗель».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   лада   
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8  комментариев
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23k
Сибиряк 3 часа назад
Любитель уходить от столкновения на встречную полосу из ЧебаркуляПосмотреть
Любитель уходить от столкновения на встречную полосу из Чебаркуля
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1k
Василич 47 минут назад
Никуда он на встречную сам не уходил. Мамкин эксперт писал?
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3k
Сергей Час назад
Резина лысая что ли??
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Телефон?
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