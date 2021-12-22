Любитель уходить от столкновения на встречную полосу из Чебаркуля

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В Чебаркуле водитель автомобиля «Лада Веста» не успел затормозить и столкнулся со стоящим на поворот Mitsubishi, после чего его вынесло на встречную полосу, где ехала «ГАЗель».
Авторский пост
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Стояли б колеса прямо, - глядишь и газелька бы проехала мимо.