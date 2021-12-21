Глава Кемеровской области попал в массовую аварию по дороге в Прокопьевск

Сегодня утром на трассе Кемерово–Новокузнецк недалеко от посёлка Карагайла микроавтобус "Мерседес" с главой Кемеровской области Сергеем Цивилёвым устроил попал в массовую аварию. В ДТП пострадало две легковушки, два грузовика и минивэн губернатора, который двигался в составе кортежа.





К счастью, в аварии серьёзных травм никто не получил. Госпитализация не потребовалась даже главе региона, который, как сообщают СМИ, во время столкновения вылетел с заднего сиденья "Мерседеса" вперёд и "пропахал" головой салон микроавтобуса. После осмотра медиками он пересел в автомобиль ДПС и продолжил свой путь.