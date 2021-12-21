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Глава Кемеровской области попал в массовую аварию по дороге в Прокопьевск

Глава Кемеровской области попал в массовую аварию по дороге в Прокопьевск (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 12:13
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   губернатор   кузбасс   цивилёв   
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Виновником аварии назначили коварную погоду.

Сегодня утром на трассе Кемерово–Новокузнецк недалеко от посёлка Карагайла микроавтобус "Мерседес" с главой Кемеровской области Сергеем Цивилёвым устроил попал в массовую аварию. В ДТП пострадало две легковушки, два грузовика и минивэн губернатора, который двигался в составе кортежа.


К счастью, в аварии серьёзных травм никто не получил. Госпитализация не потребовалась даже главе региона, который, как сообщают СМИ, во время столкновения вылетел с заднего сиденья "Мерседеса" вперёд и "пропахал" головой салон микроавтобуса. После осмотра медиками он пересел в автомобиль ДПС и продолжил свой путь.

Сотрудники ДПС сначала не называли виновника аварии, но затем озвучили самую "правдоподобную версию" о плохих погодных условиях. Но по свидетельствам очевидцев, кортеж Цивилёва двигался с превышением скорости (примерно 140 км/ч) по нерасчищенной дороге. И именно микроавтобус Цивелёва первым влетел в грузовик и спровоцировал массовую аварию.


Но так или иначе у губернатора Кузбасса есть оправдание - он торопился в Прокопьевск, чтобы встретиться с семьями пострадавших на шахте "Листвяжная".

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Метки: авария   видео   губернатор   кузбасс   цивилёв   
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338
Юденич 2 часа назад
Глав региона во время столкновения вылетел с заднего сиденья "Мерседеса" вперёд и "пропахал" головой салон микроавтобуса. Какая чугунная голова у главы региона.
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1k
Виталий Минуту назад
"Виновником аварии назначили коварную погоду." - Ага, кортеж наверно ехал 150-200км\ч а виновата погода.
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456
zenon 21 минуту назад
Ангелы хранители перестали обслуживать бояр. Ну, летите, как хотите, куда подальше.
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27k
lem02 22 минуты назад
А чего это вы 140 летели? Торопился на встречу с пострадавшими! А чего пораньше не выехали? В сауне был. Не поеду же я грязным! А говорят там шлюхи были. Это - избиратели. А полный багажник бухла? Ну, не с пустыми же руками ехать... и т.д.
Любое происшествие в радиусе 1000 км от Листвяжной теперь можно прикрыть этой трагедией.
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1k
German 43 минуты назад
Никто не сомневался в невиновности власти
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38k
Сергей 44 минуты назад
В кортеже , машина с губернатором не могла быть первой. Первыми ехали , все знают кто. Они и превысили скорость.
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1k
Хансон Абадир 53 минуты назад
эх, ему бы ушататься по полной... а нет, живчик оказался...
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1k
Пихайло Час назад
Жалко, что в аварии серьёзных травм губернатор не получил. Мб тогда бы понял, что он такое же тело из костей и мяса, а не небожитель
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643
Сергей Викторович Час назад
Ну если каждый чиновник более-менее высокого полета считает что его дела важнее правил, безопасности, жизни людей - так как можно требовать чтобы все водители соблюдали ПДД и осторожность????? Какая непогода - на него вдруг шторм налетел и стащил автомобиль со своей полосы??? А может пора уже принять закон чтобы вип-пассажиры нести не меньшую, а то и большую ответственность за нарушения ПДД их водителями????
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291
Сигизмунд Лазаревич Час назад
зима скользко бывает.
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4k
livaneth Час назад
У губернатора есть железное оправдание - в момент аварии он сидел на заднем сидении.
Уголовная и административная ответственность за аварию ВСЕГДА на водителе. Материальную возможно, в определенных случаях возложить на владельца машины.
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3k
A Час назад
А что, так можно было?
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