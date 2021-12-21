Глава Кемеровской области попал в массовую аварию по дороге в Прокопьевск

Виновником аварии назначили коварную погоду.
Сегодня утром на трассе Кемерово–Новокузнецк недалеко от посёлка Карагайла микроавтобус "Мерседес" с главой Кемеровской области Сергеем Цивилёвым
устроил попал в массовую аварию. В ДТП пострадало две легковушки, два грузовика и минивэн губернатора, который двигался в составе кортежа.
К счастью, в аварии серьёзных травм никто не получил. Госпитализация не потребовалась даже главе региона, который, как сообщают СМИ, во время столкновения вылетел с заднего сиденья "Мерседеса" вперёд и "пропахал" головой салон микроавтобуса. После осмотра медиками он пересел в автомобиль ДПС и продолжил свой путь.
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Сотрудники ДПС сначала не называли виновника аварии, но затем озвучили самую "правдоподобную версию" о плохих погодных условиях. Но по свидетельствам очевидцев, кортеж Цивилёва двигался с превышением скорости (примерно 140 км/ч) по нерасчищенной дороге. И именно микроавтобус Цивелёва первым влетел в грузовик и спровоцировал массовую аварию.
Но так или иначе у губернатора Кузбасса есть оправдание - он торопился в Прокопьевск, чтобы встретиться с семьями пострадавших на шахте "Листвяжная".
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Любое происшествие в радиусе 1000 км от Листвяжной теперь можно прикрыть этой трагедией.
Уголовная и административная ответственность за аварию ВСЕГДА на водителе. Материальную возможно, в определенных случаях возложить на владельца машины.