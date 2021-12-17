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Когда знаки «STOP» висят для красоты: два ДТП с трамваями из Барнаула

Когда знаки «STOP» висят для красоты: два ДТП с трамваями из Барнаула (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2021 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
796
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На перекрестке переулка Радищева и улицы Анатолия в Барнауле автомобилисты игнорируют знак "Движение без остановки запрещено" и не уступают дорогу трамваям. За последние дни там произошло сразу два ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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10  комментариев
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18k
Serg2001 2 часа назад
Знаки для лохов и терпил! Правильные пацаны ездят по понятиям!
... )
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273
Сергій Мазуренко 50 минут назад
тренировка перед поездкой в Анапу
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22k
Inter 51 минуту назад
идиоты
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
всё норм ... Естественный отбор... как по Дарвину.
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988
Ян 2 часа назад
Если нет привычки перед перекрестком притормаживать, то можно попробовать и стену насквозь проехать
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4k
Горожанин 2 часа назад
Поставить спецзнак для вагоновожатых - "Осторожно, лохи!"
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3k
Mowgley 2 часа назад
Это они на трамваи охотятся, местная развлекуха
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