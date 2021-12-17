Когда знаки «STOP» висят для красоты: два ДТП с трамваями из Барнаула

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На перекрестке переулка Радищева и улицы Анатолия в Барнауле автомобилисты игнорируют знак "Движение без остановки запрещено" и не уступают дорогу трамваям. За последние дни там произошло сразу два ДТП.
Знак "движение без остановки запрещено" как бы намекает...
Авторский пост
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