Качественный пинок под зад: ДТП из Подмосковья

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В Подольске водителю Hyundai Getz по непонятной причине срочно приспичило перестроиться в левый ряд, где в этот момент летел кроссовер.
Авторский пост
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