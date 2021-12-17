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Качественный пинок под зад: ДТП из Подмосковья

Качественный пинок под зад: ДТП из Подмосковья (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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В Подольске водителю Hyundai Getz по непонятной причине срочно приспичило перестроиться в левый ряд, где в этот момент летел кроссовер.

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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14  комментариев
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8k
Павел Тарасов 3 часа назад
внатуре, зачем?
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EvilHomer 45 минут назад
Кон чен ый, он вообще не думал, зачем.
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
У меня подозрения что это какая то секта, любителей выехать и сразу перестраиваться левее, и только там уже разгоняться. Разогнаться в правой полосе или полосе разгона им, я так думаю, религия не позволяет.
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dima423 3 часа назад
ну гетс конечно окуевший наглушняк) но тут скорее всего обоюдку дадут
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