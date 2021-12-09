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Мужчины не поделили проезд по перекрёстку: дорожный конфликт в Свердловской области

Мужчины не поделили проезд по перекрёстку: дорожный конфликт в Свердловской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 12:57
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   конфликт на дороге   учитель на дороге   
552
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В Новоуральске принципиальный владелец автомобиля с регистратором ускорился и обсигналил водителя кроссовера Toyota, а как почувствовал, что запахло жареным, сразу начал прикрываться ребёнком.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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12  комментариев
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1k
Vychek 44 минуты назад
Тойотавода обсудили, что он урод и больной на голову , + погнался за автором из за своей вины и к тому же оч кургузо оттормаживал автора.
НО
Сам то автор тоже уродец ещё ТОТ. Ради того чтоб не пропустить крузака , пешеходу чуть на пятки не наехал. Явно напугал пешехода, но это же мелочь , главное поднасрал другому водиле. ОН ЖЕ ПРАВ, ЦУКА
Не навижу таких, с гнилой душонкой
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79
Simpatico Holgazan 14 минут назад
Нашли друг друга. Один пешехода готов переехать, лишь бы Тойоту не пропустить, а второй забывает куда ехал, бросается в погоню. Но, рег, конечно полный говнюк и ссыкун, да ещё и бампером забодал тойотовода зачем-то.
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6k
Николай 22 минуты назад
оба красавцы, на тойоте конечно [мат]...
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9k
кот базилий 39 минут назад
Дебил с Тойеты совсем дурак, возомнил себя "помехасправа" , ах забыл куда ехал и зачем. Царек в очко долбаный питух.
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41k
dima423 Час назад
Странные люди конечно...ну не прав ты, не пропустили тебя... смысл усираться, догонять, менять свой маршрут, тратить время... для чего? все же очевидно
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10k
Кыся 2 часа назад
Да бить надо было эту тоету к чертям, возможностей он кучу предоставил. А по приезде гайцев крутой будет долго рассказывать, как он сильно хотел извиниться, поэтому догонял и подрезал.
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
вот оно едет, торопится, нарушает... и тут рррраз и не пропустили его жопку! И оно теперь готово потерять пол дня, доказывая, что оно не говно ))).
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65k
Нанук Паналык 2 часа назад
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10k
harlamov 2 часа назад
Ну и гнида трусливая. Еще и выкладывает такое...
"Мужики, кто подъедет, меня ушлепок терроризирует".
Просто трус обсосанный.
Из машины не вышел, забормотал что-то про ребенка, но на человека на машине наехать попытался.
Дальше видео нет, но уверен, что товарищ на Тойоте его еще раз догнал и тот на коленях извинялся. Это уже рег не стал выкладывать.
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