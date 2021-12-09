Мужчины не поделили проезд по перекрёстку: дорожный конфликт в Свердловской области

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В Новоуральске принципиальный владелец автомобиля с регистратором ускорился и обсигналил водителя кроссовера Toyota, а как почувствовал, что запахло жареным, сразу начал прикрываться ребёнком.
Присутствует ненормативная лексика!
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НО
Сам то автор тоже уродец ещё ТОТ. Ради того чтоб не пропустить крузака , пешеходу чуть на пятки не наехал. Явно напугал пешехода, но это же мелочь , главное поднасрал другому водиле. ОН ЖЕ ПРАВ, ЦУКА
Не навижу таких, с гнилой душонкой
"Мужики, кто подъедет, меня ушлепок терроризирует".
Просто трус обсосанный.
Из машины не вышел, забормотал что-то про ребенка, но на человека на машине наехать попытался.
Дальше видео нет, но уверен, что товарищ на Тойоте его еще раз догнал и тот на коленях извинялся. Это уже рег не стал выкладывать.