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Авария дня. Школьница погибла под колесами трамвая в Казани

Авария дня. Школьница погибла под колесами трамвая в Казани (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 декабря 2021 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   трамвай   
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На улице Отрадной девочка пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте, но споткнулась и упала на трамвайные пути.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   трамвай   
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12  комментариев
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Пиз*дец...родители чему вы вообще учите своих детей? Залипать в тик ток?? Учите их пдд
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22k
Inter 2 минуты назад
естественный отбор, увы.
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1k
Arc_B 3 минуты назад
Ужас! Какая страшная смерть... Родным соболезнование... Это видео нужно по всем СМИ крутить, может хоть кто-то на чужих ошибках выучится...

Нередко картину наблюдаю, что пешеходы некоторые даже по сторонам не смотрят. Если переход - то как носороги срываются с места и шагают! Я одного парня так на кенгурине прокатил: шел по тротуару параллельно моему движению, потом резко поворачивается на 90 градусов и помчал по переходу... а перед зеброй на дороге наледь была. Хорошо, что скорость была маленькая, отделался коричневыми штанами и парой подсрачников...
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2k
kuchipachi 6 минут назад
мне кажется даже не споткнувшись шансов особо не было. кинулась прям под трамвай
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19k
Евгений 7 минут назад
Мне кажется, если бы она не споткнулась, то особо ничего и не изменилось бы.
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7k
Позитив 22 минуты назад
молодец, добегалась!!!!!!
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Потому что, кто то купил масло..
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1k
Антон Штопаный Час назад
11 лет.....в голове еще пустота. Сколько ни объясняй, сколько ни говори. Родителей жалко.
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41k
dima423 2 часа назад
ну ппц дурочка(( к водителю трамвая не может быть претензий тут
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Johnny

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