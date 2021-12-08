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На улице Отрадной девочка пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте, но споткнулась и упала на трамвайные пути.
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11-летняя школьница скончалась на месте.
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Нередко картину наблюдаю, что пешеходы некоторые даже по сторонам не смотрят. Если переход - то как носороги срываются с места и шагают! Я одного парня так на кенгурине прокатил: шел по тротуару параллельно моему движению, потом резко поворачивается на 90 градусов и помчал по переходу... а перед зеброй на дороге наледь была. Хорошо, что скорость была маленькая, отделался коричневыми штанами и парой подсрачников...