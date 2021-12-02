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Незаметный автобус: в Тюмени автомобилистка не уступила дорогу при повороте

Незаметный автобус: в Тюмени автомобилистка не уступила дорогу при повороте (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В центре Тюмени женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла» поворачивала налево на перекрестке и столкнулась со встречным автобусом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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11  комментариев
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10k
☾ Атеист ☽ Час назад
ДА КАК ТАК!?
Как можно не заметить автобус рядом.. капэц! Вот стопудов по телефону трындела. Бесят меня эти телефонисты хреновы. Тупят конкретно. Мне когда надо, я звоню по громкой или останавливаюсь где-нибудь
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2k
Александр Алехин 18 минут назад
5 раз пересмотрел видео... Откуда он так неожиданно выезжает?
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17k
nobody® 23 минуты назад
Если бы ускорилась... Сколько мы таких видели, которые с перепугу тапочку в пол и до победного
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Ну ведь поворотник включила же, значит права
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42k
Максим Т. 46 минут назад
Так автобус же зеленый дал!
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9k
Александр Час назад
Нашли, в какой цвет автобусы красить! На фоне пышной листвы и газонов он теряется! Вот и результат!
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275
Сергій Мазуренко Александр Полчаса назад
?
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27k
lem02 Час назад
А где автобус?
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65k
Нанук Паналык 2 часа назад
Не,ну он реально ниоткуда взялся!
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