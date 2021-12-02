Незаметный автобус: в Тюмени автомобилистка не уступила дорогу при повороте

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В центре Тюмени женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла» поворачивала налево на перекрестке и столкнулась со встречным автобусом.
Водитель автобуса сообщил: "Женщина на Тойота при повороте налево испугалась автобуса и начала тормозить. Если бы ускорилась, то аварии можно было бы избежать."
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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Как можно не заметить автобус рядом.. капэц! Вот стопудов по телефону трындела. Бесят меня эти телефонисты хреновы. Тупят конкретно. Мне когда надо, я звоню по громкой или останавливаюсь где-нибудь