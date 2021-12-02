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В Иркутской области учительница сбила  на пешеходном переходе 14-летнюю девочку с инвалидностью

В Иркутской области учительница сбила  на пешеходном переходе 14-летнюю девочку с инвалидностью (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 00:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Иркутск   авиапроисшествие   дтп   завуч   наезд на пешехода   школьница   
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Вместо того чтобы отвезти ребёнка в больницу или вызвать скорую, водительница просто катала пострадавшую в машине, пока та не пришла в сознание, а затем отвезла её в художественную школу. 
Ангелина из Усолья-Сибирска переходила дорогу на пешеходном переходе по пути в художественную школу. В этот момент её сбила машина, за рулём которой сидела завуч одной из местных школ. Вместо того чтобы оказать ребёнку помощь, женщина стала кричать, что Ангелина неправильно переходит дорогу. После посадила ребёнка, который был в бессознательном состоянии, в салон автомобиля и увезла с места происшествия. Когда девочка очнулась, виновница ДТП спросила, куда ее отвезти. Находясь в состоянии шока, первое, что вспомнила школьница, было то, что она шла в художественную школу. Туда её и привезла завуч, а потом спокойно уехала. Уже в художественной школе Ангелине стало плохо. 
По словам матери Ангелины, её дочь страдала тяжёлой формой флегмоны (аутоиммунное заболевание) и едва вышли в ремиссию, а тут это ДТП. Заметив на локте сильную гематому, мать Ангелины обратилась в травмпункт. Позднее ей удалось найти видео с места происшествия и передать его полицейским. Завуча лишили водительских прав. Однако мать пытается добиться отстранения завуч от работы и взыскать компенсацию за причинённый ущерб через суд. Девочка мучается сильными головными болями и посттравматическим стрессом.

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Метки: Иркутск   авиапроисшествие   дтп   завуч   наезд на пешехода   школьница   
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13  комментариев
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989
Bonefacius 2 часа назад
Так завуч или учительница? Это две совершенно разные должности. Причем здесь учителя? Безусловно, завуч может совмещать свою работу с преподаванием, но, прежде всего, это должностное лицо и заместитель директора.
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16k
SpoiltNail 16 минут назад
Уехала с места ДТП, не оказала помощь.
Писец чудит скатина
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3k
Maria Popelinitskaya Полчаса назад
хэштег "авиапроисшествие"??? афтарша, выпей йаду
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29k
a.fey Полчаса назад
Она могла посадить ребенка в свою машину только для того, чтоб отвезти в лечебное учреждение. А потом она обязана была вернуться на место ДТП и вызвать ДПС.
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235
Виктор Глущенко 45 минут назад
А зачем они ее в машине катали ? Если оказать медпомощь - отвези в больницу . а катать по городу . Наверно искали место где ее выбросить .
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