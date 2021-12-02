В Иркутской области учительница сбила  на пешеходном переходе 14-летнюю девочку с инвалидностью

501
1
1
Вместо того чтобы отвезти ребёнка в больницу или вызвать скорую, водительница просто катала пострадавшую в машине, пока та не пришла в сознание, а затем отвезла её в художественную школу.
Ангелина из Усолья-Сибирска переходила дорогу на пешеходном переходе по пути в художественную школу. В этот момент её сбила машина, за рулём которой сидела завуч одной из местных школ. Вместо того чтобы оказать ребёнку помощь, женщина стала кричать, что Ангелина неправильно переходит дорогу. После посадила ребёнка, который был в бессознательном состоянии, в салон автомобиля и увезла с места происшествия. Когда девочка очнулась, виновница ДТП спросила, куда ее отвезти. Находясь в состоянии шока, первое, что вспомнила школьница, было то, что она шла в художественную школу. Туда её и привезла завуч, а потом спокойно уехала. Уже в художественной школе Ангелине стало плохо.
По словам матери Ангелины, её дочь страдала тяжёлой формой флегмоны (аутоиммунное заболевание) и едва вышли в ремиссию, а тут это ДТП. Заметив на локте сильную гематому, мать Ангелины обратилась в травмпункт. Позднее ей удалось найти видео с места происшествия и передать его полицейским. Завуча лишили водительских прав. Однако мать пытается добиться отстранения завуч от работы и взыскать компенсацию за причинённый ущерб через суд. Девочка мучается сильными головными болями и посттравматическим стрессом.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Севастополе "взбесившийся трактор" снёс забор и едва не сбил пешехода
- В Новосибирске минивэн сбил ребёнка на снегокате
- Авария дня. В ДТП с поездом на Алтае погибли дети
- Авария дня. В Череповце внедорожник пробил ограждение и едва не рухнул с моста
- Tesla Model S упала со скалы в Пуэрто-Рико и превратилась в металлолом, а водитель получил лишь пару царапин
16
Понравилось16
Новости партнёров
Писец чудит скатина