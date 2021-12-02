В Иркутской области учительница сбила  на пешеходном переходе 14-летнюю девочку с инвалидностью

Ангелина из Усолья-Сибирска переходила дорогу на пешеходном переходе по пути в художественную школу. В этот момент её сбила машина, за рулём которой сидела завуч одной из местных школ. Вместо того чтобы оказать ребёнку помощь, женщина стала кричать, что Ангелина неправильно переходит дорогу. После посадила ребёнка, который был в бессознательном состоянии, в салон автомобиля и увезла с места происшествия. Когда девочка очнулась, виновница ДТП спросила, куда ее отвезти. Находясь в состоянии шока, первое, что вспомнила школьница, было то, что она шла в художественную школу. Туда её и привезла завуч, а потом спокойно уехала. Уже в художественной школе Ангелине стало плохо.