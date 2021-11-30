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В Волгограде сбили пешехода-камикадзе, который пытался перебежать проезжую часть на «красный»

В Волгограде сбили пешехода-камикадзе, который пытался перебежать проезжую часть на «красный» (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Ворошиловском районе Волгограда 34-летний мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем «Лада Приора», которым управлял 21-летний водитель.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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17  комментариев
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5k
Максим Час назад
Как молодой сайгак. Наверное, думал, что перескочит автомобиль. Не получилось.
Водителя теперь на объяснениях затаскают. Да дятел еще может на лечение потребовать денег. В общем одни приключения из-за ч(м)удака.
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2k
Moon24 7 минут назад
Просто скотина . Теперь у водителя неприятности и задержка в пути
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22k
Inter 16 минут назад
во геммор водиле
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6k
Shade116 16 минут назад
Кадр когда его перекладывают на носилки отсутствует, видимо как кирпич кинули))
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29k
Fat Lynx Полчаса назад
не успел...
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11k
Majul Полчаса назад
Ну не имбецил?
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
Низко пошёл. К дождю наверное...
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668
svarog19692007 44 минуты назад
По моему водитель понимал , что тормозить бесполезно , и УХОДИЛ с траектории столкновения на встречку !
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3k
Gelosum 51 минуту назад
странно, что водитель ничего не предпринял.
ДА, не должно было быть пешехода там, НО если водитель смотрит туда , куда едет, то невозможно было не заметить и можно было избежать этого. Никакого обзора закрыто не было... Я не против водителя, наоборот очень жаль... Но он даже не пытался избежать ДТП.
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906
Sergei Час назад
Водителя жалко - он ничего не нарушал, а теперь одни мытарства предстоят ему. Бегуна не жалко, сэкономил 20 секунд - получил урок от жизни, вопрос лишь в том поймет ли урок он.
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22k
Андрей Час назад
Видимо предпочитает учиться на СВОИХ ошибках.
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19k
KOSTELLO Час назад
Спортсмен х.у.е.в
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6k
newegg Час назад
Они нашли друг друга.
Один радостно выбежал под машину, другой давит тапок и не видит куда едет.
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Johnny

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