В Волгограде сбили пешехода-камикадзе, который пытался перебежать проезжую часть на «красный»

518
1
1
В Ворошиловском районе Волгограда 34-летний мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и был сбит автомобилем «Лада Приора», которым управлял 21-летний водитель.
Источник:
Ссылки по теме:
- Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку
- Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области
- Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области
- Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце
- Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого
23
Понравилось23
Новости партнёров
Водителя теперь на объяснениях затаскают. Да дятел еще может на лечение потребовать денег. В общем одни приключения из-за ч(м)удака.
ДА, не должно было быть пешехода там, НО если водитель смотрит туда , куда едет, то невозможно было не заметить и можно было избежать этого. Никакого обзора закрыто не было... Я не против водителя, наоборот очень жаль... Но он даже не пытался избежать ДТП.
Но хороший водитель обязан был увидеть придурка на дороге и избежать аварии, это было вполне возможно.
Один радостно выбежал под машину, другой давит тапок и не видит куда едет.