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Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус

Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 14:17
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   учитель на дороге   
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Водитель Volkswagen решил проучить автобус, который поворачивал по слишком широкой (по его мнению) траектории.

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   учитель на дороге   
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20  комментариев
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17k
Serg2001 2 часа назад
Вот ведь видно же, что это 100%-й уе@ан! Он и в обычной жизни то неадекватен и опасен, а тем более на дороге. И сколько таких рядом ходят... (
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12k
Великий Кормчий 4 минуты назад
Автобус - на мойку, учителя - в кузовщину!
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22k
Inter 12 минут назад
что в голове у таких водителей??
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36k
kalinser 13 минут назад
Ссылка my.mail.ru
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6k
Валѣнтиныч 14 минут назад
Феерично!!! Как будто боднул.
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2k
Natali Полчаса назад
Я очень жду, когда они эволюционировать начнут и станут учить поезда.
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10k
☾ Атеист ☽ 40 минут назад

Взял да протаранил автобус. кабздэц.
ёмаё и таких еще дофига на дорогах.
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8k
кот базилий 53 минуты назад
Дагнал, атамстыл своим кузовом.
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3k
Gelosum Час назад
конченый, поцарапал автобус.
водила автобуса вышел бы и сказал, хочешь, давай два ящика пива и пиши расписку, что претензий не имеешь... - это лучший расклад для седана...
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11k
кира Час назад
Обычному то автобусу с запасом в поворот входить надо, а тут гармошка... Это какой узенький лобик нужно иметь, чтобы пытаться "проучить" водителя такого автобуса!
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7k
Мистер Фикс Час назад
Феерический дебил
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37k
Alex Час назад
Как приятно смотреть такие видео. Торопился, а теперь на пару часов застрял, **удак
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11k
Александр Час назад
Лишить прав и пинок под зад
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
рег запись отдал?
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5k
Алексей 2 часа назад
Ничего удивительного, мне один такой даун сзади недавно сигналил, его высочество опаздывало, а я видишь ли раскорячил какое-то ведро пропуская отъезжающий от остановки автобус. На резонное замечание, что вообще-то так положено по правилам, а чтобы не опаздывать нужно раньше выезжать, царек начал только сильнее визжать. Закончилось в итоге перцем и царскими слезами. С такими по другому нельзя.
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500
moishab 2 часа назад
Дебилоид конченый.
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6k
Шурави 2 часа назад
Так он из второго ряда поворачивал, или там можно? Даже если можно, то надо как-то понимать что автобус не может из правого ряда в правый вывернуть.
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