Слон и Моська: в Петербурге автомобилист решил проучить автобус

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Водитель Volkswagen решил проучить автобус, который поворачивал по слишком широкой (по его мнению) траектории.
Авторский пост
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Взял да протаранил автобус. кабздэц.
ёмаё и таких еще дофига на дорогах.
водила автобуса вышел бы и сказал, хочешь, давай два ящика пива и пиши расписку, что претензий не имеешь... - это лучший расклад для седана...