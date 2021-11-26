Фура бежала, хвостиком махнула: ДТП в Иркутской области

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На Култукском тракте водитель фуры Mercedes не вписался в поворот. Прицеп вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.
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