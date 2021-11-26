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Фура бежала, хвостиком махнула: ДТП в Иркутской области

Фура бежала, хвостиком махнула: ДТП в Иркутской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   фура   
375
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На Култукском тракте водитель фуры Mercedes не вписался в поворот. Прицеп вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   фура   
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5  комментариев
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8k
кот базилий 2 часа назад
С маршрутки пересадили явно.
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13k
куджо Час назад
Не повезло.... Водитель фуры скончался на месте, Култук столько жизней унёс дальнобоев.....
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3k
RomaXz Час назад
Кто то не знает про тормоза и безопасную скорость на спуске
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