Xbus — очаровательный небольшой электрический автомобиль с модульной конструкцией

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Компания German Electric Brands представила Xbus, небольшой электромобиль, основанный на модульной платформе. Полноприводный электрокар может превращаться в совершенно разные автомобили.
Компания Electric Brands сделала следующий шаг в реализации проекта по постройке модульного автомобиля с нулевым уровнем выбросов и представила рабочий прототип. До этого мы судили о модели только по компьютерным рендерам.
Xbus относится к сертификационной категории L7e, которая ограничена массой до 450 кг (без батареи) и 600 кг для грузовых перевозок. Требования к безопасности здесь менее строгие, чем у обычных автомобилей. В этом классе, например, выступают Ari, Microlino и Renault Twizy.
В составе силовой установки четыре мотор-колеса. Номинальная суммарная отдача равна 20 л.с., пиковая мощность – 76 сил (да, такой большой разброс). Максимальная скорость не превышает 100 км/ч. Также есть встроенные солнечные панели, которые могут вырабатывать электричество и увеличивать запас хода.
Еще одна особенность заключается в том, что Xbus легко переделывается из автобуса в кемпер или рабочий грузовик, а всего вариантов трансформации аж девять. Модули станут продавать официальные дилеры, а для конвертации понадобятся только два человека, при этом никакого специального инструмента не нужно. За ненадобностью надстройку можно будет вернуть обратно в магазин.
Базовая версия оснащается небольшим тяговым аккумулятором на 200 км пути, но опционально можно увеличить запас хода до 600 км. По умолчанию идут полный привод, солнечные панели на крыше и система рекуперации энергии.
Автомобиль будет стоить минимум 17 380 евро (1,5 миллиона рублей). Приём заказов уже открыт.
Автомобиль будет стоить минимум 17 380 евро (1,5 миллиона рублей). Приём заказов уже открыт.
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Метки: Xbus авто автомир автомобили электрокар электромобиль
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