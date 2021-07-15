FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8154 поста • 725 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Xbus — очаровательный небольшой электрический автомобиль с модульной конструкцией

Xbus — очаровательный небольшой электрический автомобиль с модульной конструкцией (18 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Xbus   авто   автомир   автомобили   электрокар   электромобиль   
614
18
1
Компания German Electric Brands представила Xbus, небольшой электромобиль, основанный на модульной платформе. Полноприводный электрокар может превращаться в совершенно разные автомобили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Xbus   авто   автомир   автомобили   электрокар   электромобиль   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
844
Not Found! 2 часа назад
"Буханка" Виток next?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов 10 минут назад
Сама идея хорошая. А вот цена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
вадим юрченко Полчаса назад
Буханка здорового человека (21 ВЕКА))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
баханкоделы на УАЗе призадумались наверное. из серии "А так можно было?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss Час назад
а этот можно возобновить выпускать без изменения внешнего вида


могли раньше дизанеры
работать сделал и забыл.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss Час назад
это в СССР уже было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss Час назад
очень знакомо - украли идею


Советский грузовичок, который стоил втрое дешевле «Запорожца»
назвали ЭТ-500.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления? Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления? Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии Alpha Jax: электрический кроссовер-купе в ретро-стиле из Калифорнии Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Tesla Cybertruck на службе: от скорой помощи до полицейской машины Китайцы продают новые электромобили онлайн за 900 долларов Китайцы продают новые электромобили онлайн за 900 долларов Электрический прототип фургона Saab для служб доставки 1970-х годов Электрический прототип фургона Saab для служб доставки 1970-х годов В Европе будут продавать электрическую версию внедорожника УАЗ "Хантер" В Европе будут продавать электрическую версию внедорожника УАЗ "Хантер"
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

334748



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
2
66
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России
8
291
Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
0
10
10 известных пар, которые познакомились во время киносъемок
Заселение в объекты Краснодарского края с 01 августа 2021. Новые правила, связанные с COVID-19
2
36
Заселение в объекты Краснодарского края с 01 августа 2021. Новые правила, связанные с...
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#дтп#автомир#животные#ynews#инцидент#авто аварии#картинки#фотографии
#интересно#факты#прикол#аварии#люди#Москва#приколы#авария дня#пешехода сбили#смертельное дтп
#фото#Россия#автомобили#подборка#СССР#интересное#сша#екатеринбург#происшествие#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться