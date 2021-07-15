Xbus — очаровательный небольшой электрический автомобиль с модульной конструкцией

Еще одна особенность заключается в том, что Xbus легко переделывается из автобуса в кемпер или рабочий грузовик, а всего вариантов трансформации аж девять. Модули станут продавать официальные дилеры, а для конвертации понадобятся только два человека, при этом никакого специального инструмента не нужно. За ненадобностью надстройку можно будет вернуть обратно в магазин.