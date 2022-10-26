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Русская народная игра «Городки» в исполнении водителя УАЗа

Русская народная игра «Городки» в исполнении водителя УАЗа

Автор:
26 октября 2022 12:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   уаз   
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На трассе в Вологодской области водитель УАЗ "Патриот" пытался опередить автомобили по обочине, но не справился с управлением и боком подбил попутную "Гранту".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   уаз   
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10  комментариев
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26k
Андрей 5 часов назад
дорога блестит от льда, а гонщик думает что сцепление с дорогой как летом
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3k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Каждый раз в такой истории интересно: на виновнике не появляется дополнительных травм в процессе ожидания гайцов
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29
Sata33 4 часа назад
аккуратненько так ...
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432
Лютый вам Бетховен 4 часа назад
Мастер. По выходным, видимо, в кегельбан играет.
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7k
Андрей 4 часа назад
У гранты от страха аж дверь открылась. И сама закрылась
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716
Максим Макашев 5 часов назад
Д0ЛБ0Й0П на уазке по такой дороге не удосужился включить полный привод, вот и поплатился за свою дурость и безмозглость
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6k
Roman 5 часов назад
Дайте угадаю: там временный знак 40 висит?
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Олег

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