Русская народная игра «Городки» в исполнении водителя УАЗа

1095
1
1
На трассе в Вологодской области водитель УАЗ "Патриот" пытался опередить автомобили по обочине, но не справился с управлением и боком подбил попутную "Гранту".
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В центре Перми «гонщик» на BMW снёс чугунный забор
- Авария дня. На ровном месте создал проблем себе и окружающим
- Авария дня. В Башкирии легковой автомобиль упал с моста
- "Резина хорошая, второй сезон": водитель «Лексуса» улетел в сугроб под Самарой
- Водитель каршеринга устроил ДТП в Подмосковье и сбежал
Новости партнёров
реклама