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110 км/ч по заснеженной дороге: встреча с отбойником в Великом Новгороде

110 км/ч по заснеженной дороге: встреча с отбойником в Великом Новгороде

Автор:
30 ноября 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   отбойник   
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Госавтоинспекторы из Великого Новгорода просят водителей быть аккуратнее на дороге и публикуют видео данного ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   занос   отбойник   
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18  комментариев
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8k
Фомич 38 минут назад
Посади у экрана 100 молодых водителей, покажи им этот ролик и в течении месяца 3-4 из них повторят этот трюк...
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15k
Нейтрино 15 минут назад
Снег, гололед.. да пох, можно смело притопить, я же вчера переобулся на зимнюю резину, которую купил почти новую в 2006м году.
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1k
ChePaev Полчаса назад
это задний привод так себя ведет на скорости по снегу, был бы передний, газанул бы и выровнялся бы, не потащило бы так в бок
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4k
alex Полчаса назад
Вот это ТП 100%, а молодым водятлам смотреть и повторять
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8k
au3 40 минут назад
Молодец. Молча. Даже крвааааа не сказал.
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23k
Serg2001 47 минут назад
Интересно, он успел туда, куда так торопился?
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8k
Борис Карабанов 48 минут назад
Дорожники виноваты...
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2k
Сергей 53 минуты назад
Не мягко.
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1k
Жирный бот 58 минут назад
мда...ограничение 110, ничего не нарушаю.. а голову включить, что обстановка не позволяет в данный момент с такой скоростью ехать.. звоночки были до аварии, чуть водило авто..вменяемый бы сбросил скорость..
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32
Голованов Александр 59 минут назад
Куда ж он так мчался-то? Чуть повернул и все. Так и произошло. Такие переметы страшное дело.
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9k
Бритва Час назад
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49k
Сергей Час назад
ну это нужно долбоящером быть что бы по такой дороге с такой скоростью лететь. Хоть живые там остались, бидолаги?
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