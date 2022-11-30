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Госавтоинспекторы из Великого Новгорода просят водителей быть аккуратнее на дороге и публикуют видео данного ДТП.
"Уважаемые водители! Будьте внимательны!
При управлении транспортным средством выбирайте скорость для движения с учётом дорожных и метеорологических условий. Никогда не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии.
Берегите себя! Берегите других участников дорожного движения!"
При управлении транспортным средством выбирайте скорость для движения с учётом дорожных и метеорологических условий. Никогда не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии.
Берегите себя! Берегите других участников дорожного движения!"
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Передний привод будет таскать аналогично. Чтобы газануть - нужно, чтобы сцепление колес было нориальным. А если колеса скользят, там хоть газуй, хоть не газуй, все равно получишь .........!
Разве что в задний привод водителя.