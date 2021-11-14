В Красноярске машинисты чудом спасли женщину на переезде

«Если бы мы следовали со скоростью 70—80 км/ч, то всё могло закончиться трагически», — сообщил помощник машиниста. Когда он отправился к автомобилю узнать причины его остановки на переезде, женщина, которая была за рулём, уехала.

По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Машинисты уверены, что водительница родилась в рубашке. Её спасло чудо, ведь если бы состав двигался с более высокой скоростью, то избежать столкновения не удалось.