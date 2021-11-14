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В Красноярске машинисты чудом спасли женщину на переезде

В Красноярске машинисты чудом спасли женщину на переезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 18:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Алкогольное опьянение   дтп   женщина за рулем   красноярск   происшествие   ржд   
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Машинисты Красноярской железной дороги смогли предотвратить страшное ДТП и спасти водителю застрявшего автомобиля жизнь. 
Электропоезд Иланская — Уяр ехал по маршруту, когда машинист Анатолий Заблоцкий и его помощник Владимир Шмарев заметили автомобиль, который передвигался вперёд, назад между первым и вторым путями. 
"Приближаясь к переезду, увидели, что на нём находится легковой автомобиль, причём он не просто стоит, а передвигается между первым и вторым путями — то вперёд, то назад. Сразу применили экстренное торможение — электропоезд остановили буквально за несколько метров, — вспоминает машинист Анатолий Заблоцкий. 
«Если бы мы следовали со скоростью 70—80 км/ч, то всё могло закончиться трагически», — сообщил помощник машиниста. Когда он отправился к автомобилю узнать причины его остановки на переезде, женщина, которая была за рулём, уехала. 
По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Машинисты уверены, что водительница родилась в рубашке. Её спасло чудо, ведь если бы состав двигался с более высокой скоростью, то избежать столкновения не удалось. 

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Метки: Алкогольное опьянение   дтп   женщина за рулем   красноярск   происшествие   ржд   
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13  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Спасли тетю,да?
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432
Юстас ЗаПутинцев Sergius SPb 2 часа назад
Остановили состав, спасли пьяное животное, теперь пьяное животное поехало дальше и может сбить невинного ребенка. Благими намерениями выложена дорога в ад.
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2
Сергей Клинцов Полчаса назад
Как они определили, что она бухая? Неужели вот так, через стекло авто, не дойдя до машины?
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37k
Вепс Полчаса назад
Мне одному кажется что она и ждала поезда? Только так я могу объяснить то, что она ездила с одного пути на другой, туда сюда. Когда увидела что к ней идут люди уехала чтобы не спалиться.
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680
zenon 50 минут назад
Было бы чудом, если бы поезд перескочил через автомобиль. Но, так он не сделал, значит это было не чудо, а работа специалистов.
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60k
Опиум для народа Час назад
Карма торопилась, но настырные людишки опять её опередили.)
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Может я и циник, но нахрена спасать было это пьяное животное? Чтоб оно теперь на дороге сбило невинного человека или аварию устроила?
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55
Старый Dead BenderRodriguez Час назад
Гемор для локомотивной бригады, задержка движения на ж/д, и т.д.
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36k
Alex 2 часа назад
Тварь вонючая.
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7k
Игорь 2 часа назад
До следующего раза
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Nika
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