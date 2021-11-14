В Красноярске машинисты чудом спасли женщину на переезде

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Машинисты Красноярской железной дороги смогли предотвратить страшное ДТП и спасти водителю застрявшего автомобиля жизнь.
Электропоезд Иланская — Уяр ехал по маршруту, когда машинист Анатолий Заблоцкий и его помощник Владимир Шмарев заметили автомобиль, который передвигался вперёд, назад между первым и вторым путями.
"Приближаясь к переезду, увидели, что на нём находится легковой автомобиль, причём он не просто стоит, а передвигается между первым и вторым путями — то вперёд, то назад. Сразу применили экстренное торможение — электропоезд остановили буквально за несколько метров, — вспоминает машинист Анатолий Заблоцкий.
"Приближаясь к переезду, увидели, что на нём находится легковой автомобиль, причём он не просто стоит, а передвигается между первым и вторым путями — то вперёд, то назад. Сразу применили экстренное торможение — электропоезд остановили буквально за несколько метров, — вспоминает машинист Анатолий Заблоцкий.
«Если бы мы следовали со скоростью 70—80 км/ч, то всё могло закончиться трагически», — сообщил помощник машиниста. Когда он отправился к автомобилю узнать причины его остановки на переезде, женщина, которая была за рулём, уехала.
По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Машинисты уверены, что водительница родилась в рубашке. Её спасло чудо, ведь если бы состав двигался с более высокой скоростью, то избежать столкновения не удалось.
По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Машинисты уверены, что водительница родилась в рубашке. Её спасло чудо, ведь если бы состав двигался с более высокой скоростью, то избежать столкновения не удалось.
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